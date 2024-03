Lakers – Warriors, comme un parfum de… play-in tournament

Grosse affiche à l’Ouest cette nuit puisque que les Lakers affrontent les Warriors (1h30) à Los Angeles. Une rencontre cruciale dans la course à la postseason, mais surtout une rencontre qui ressemble beaucoup à une preview du play-in tournament.

Il peut encore se passer beaucoup de choses dans la Conférence Ouest d’ici au 14 avril prochain, date de la dernière journée de saison régulière. Mais plus on avance, plus on se dirige vers un affrontement entre les Lakers et les Warriors au play-in tournament, sur les spots 9 et 10.

Malgré leur belle dynamique récente, les Lakers sont actuellement neuvièmes de l’Ouest avec un bilan de 36 victoires pour 31 défaites. LeBron James et Cie ont raté le coche dans les matchs face aux Kings (deux défaites), mais aussi en s’inclinant contre Denver, Phoenix et… Golden State justement en sortie de All-Star Break.

Les Warriors, eux, ont été freinés par la blessure de Stephen Curry. Alors qu’ils enchaînaient les wins depuis début février, ils sont tombés contre Chicago, San Antonio et Dallas après le bobo à la cheville de Curry. Ils sont actuellement dixièmes de la conférence avec un bilan de 34 victoires pour 31 défaites.

Les Lakers et les Warriors ont respectivement deux et trois matchs de retard sur le huitième Dallas. Ils ont trois et quatre matchs de retard sur le sixième – Sacramento – qui est directement qualifié pour les Playoffs à l’heure de ces lignes. Avec seulement une quinzaine de matchs à jouer, l’étau se resserre sérieusement. Si les deux équipes californiennes continuent de se montrer confiantes sur leur capacité à intégrer le Top 6 du classement, le match de ce soir ressemble donc surtout à une preview d’une opposition 9 vs 10 au play-in tournament, avec l’avantage du terrain en jeu.

“On me demande souvent qui de Los Angeles ou Golden State peut aller le plus loin en Playoffs. Vu comme c’est parti, on a déjà une des deux équipes qui ne sortira même pas du play-in” – Zach Lowe, analyste ESPN

LeBron James vs Stephen Curry au play-in avec le perdant qui est directement éliminé de la course aux Playoffs ? Oui, c’est bien vers ce scénario qu’on se dirige.

Un scénario que ces deux équipes – toujours ambitieuses – veulent forcément éviter. Et c’est ce qui rend le match de la nuit prochaine si important, si haletant. Car ni les Lakers ni les Warriors peuvent se permettre de laisser trop de matchs en route s’ils veulent monter (au moins un peu) au classement. LeBron James (cheville), Stephen Curry (cheville), Draymond Green (dos) et Anthony Davis (tendon d’Achille) ne sont pas certains d’être en tenue selon le dernier injury report, mais on imagine mal l’un d’entre eux être absent vu la magnitude du match.

“C’est quasiment un match de Playoffs” a déclaré le joueur des Lakers Rui Hachimura. “Qui en voudra le plus ?”

Réponse à partir de 1h30 du matin à la Crypto.com Arena.

