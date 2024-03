Jonathan Kuminga veut être un “Warrior pour la vie”

Devenu un titulaire indiscutable chez les Warriors et auteur de sa meilleure saison en carrière, Jonathan Kuminga a franchi le cap qu’on attendait avant la campagne 2023-24. Cela n’a pas toujours été facile, il y a eu des zones de turbulences, mais le septième choix de la Draft 2021 a trouvé sa place à Golden State. Et il ne veut plus la lâcher.

Début janvier, après avoir été benché dans le quatrième quart-temps d’un match face à Denver, Jonathan Kuminga a laissé exprimé sa frustration envers Steve Kerr. En gros, JK ne possédait plus aucune confiance en son coach et n’imaginait pas pouvoir maximiser son potentiel aux Warriors avec Kerr sur le banc.

Depuis, beaucoup de choses ont changé.

“J’adorerais être un Warrior pour la vie – sans jamais changer (d’équipe).”

C’est ce qu’on appelle un revirement à 180°.

Après avoir eu des discussions dans le bureau de Steve Kerr au cours du mois de janvier, Jonathan Kuminga a retrouvé confiance en son coach, qui l’a responsabilisé de plus en plus. Titulaire lors de 26 des 31 derniers matchs avec plus de 30 minutes de jeu par soir, Kuminga est devenu l’une des principales raisons de la belle dynamique des Warriors : presque 20 points et 5 rebonds de moyenne (54,5% au tir, 36,5% à 3-points) depuis, voilà le genre de production qu’imaginaient les Dubs quand ils l’ont sélectionné à la Draft 2021.

Even after a roller-coaster start to his NBA career, Jonathan Kuminga has reached a conclusion about his future:

The Warriors are the franchise that he wishes to remain with. Forever. (via @MontePooleNBCS)https://t.co/Ggjpi4DaAc

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 14, 2024

Quelque part, même s’il n’a que 21 ans, Jonathan Kuminga est celui qui fait le pont entre les piliers de la dynastie (Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green) et les jeunots qui se sont révélés cette année (notamment les rookies Brandin Podziemski et Trayce Jackson-Davis). Kuminga a franchi un tel cap qu’il peut aider Steph Curry et Cie à faire un dernier run vers les sommets mais représente également l’avenir de la franchise californienne. Ce statut, il en est conscient, et renforce l’attachement que possède Kuminga envers les Warriors.

“Quand je vois ces trois gars – Steph (Curry), Klay (Thompson) et Draymond (Green) – et que je vois leurs photos au centre d’entraînement chaque jour, je me dis que c’est là où j’ai envie d’être. Je veux jouer ici toute ma vie.” – Jonathan Kuminga

Jonathan Kuminga n’a pas peur de le dire : il veut marcher sur les traces de Curry, Klay et Draymond. Il veut être l’homme d’une seule franchise, et honorer jusqu’au bout l’équipe qui lui a donné l’opportunité de jouer en NBA. Ce qui peut l’aider à atteindre cet objectif, c’est de se rendre totalement indispensable au succès actuel et futur des Warriors. Il en a le talent, ainsi que le potentiel. Mais dans le même temps, JK sait aussi que tout peut aller très vite en NBA.

“Vous ne choisissez pas et ne contrôlez pas où est-ce que vous voulez aller, mais c’est le but.”

Source texte : NBC Sports Bay Area