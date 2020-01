Ventes de maillots en NBA : LeBron James toujours sur le trône, comment ça Tacko Fall n’est pas présent dans la liste ?

Les ventes de maillots sont une partie importante de l’économie de la Ligue mais également de notre bonheur, nous, pauvres fans. Vous avez sûrement un ou plusieurs maillots dans votre placard pour soutenir votre équipe de cœur. Si on parle des fameuses tuniques, c’est parce que la NBA a dévoilé la liste de ses best-sellers hier.

On se souvient tous de notre premier maillot NBA. Celui qu’on n’a jamais lâché au début, qu’il soit de votre joueur favori ou de votre équipe préférée. C’est votre compagnon pour ces longues nuits blanches passées à regarder du basket. Parfois, il peut encore sortir de votre salon, par exemple quand vous allez au city du coin pour rater des lay-ups. Car quand les autres se moquent de vous, lui est toujours là pour pouvoir sécher vos larmes. Vous l’arborez aussi peut-être l’été, à la plage ou dans la rue, pour montrer à tous que vous êtes un drogué de basket ou pour montrer vos gros bras, comme vous voulez. Si on vous dit tout ça, c’est parce que la NBA a dévoilé hier les chiffres des ventes de maillots depuis le début de la saison, via ESPN. On va regarder ça tous ensemble en commençant par les équipes qui ont le plus vendu. Dans le Top 10, on retrouve des franchises comme les Nets (merci Kyrie), Miami, Chicago, Houston et… les Warriors, qui sont enfin dans un autre Top que celui de la médiocrité cette année. Dans le Top 5, pas trop de surprises : les Bucks sont cinquièmes juste derrière les Raptors. Le podium est composé de deux équipes de l’Est, avec Philadelphie en troisième position et Boston en numéro 2. La première place revient aux Lakers, et on dit merci à un certain BronBron…

Maintenant, le classement des ventes a évidemment aussi une catégorie « best-sellers individuels ». Alors, qui est le Marc Levy ou le Michel Houellebecq de la NBA ? Réponse tout de suite. On commence par la dixième place avec Kyrie Irving. Vient ensuite Joel Embiid à la neuvième place. Juste devant lui, on retrouve Anthony Davis et Kawhi Leonard, qui sont assez bas dans ce classement, c’est plutôt surprenant. Luka Doncic se retrouve à la sixième place juste derrière un autre texan : James Harden. La quatrième place est une surprise, en effet on ne voyait pas Jayson Tatum vendre plus de maillots que les mecs qu’on a cités juste avant. La dernière marche du podium est occupée par Steph Curry. Le leader de ce classement est – roulement de tambours – LeBron James, suivi par son dauphin Giannis Antetokoumnpo. Voilà donc les joueurs les plus prisés par les fans, et fun fact, la quinzième position est occupée par un mec qui n’a jamais mis les pieds sur un parquet NBA, à savoir Zion Williamson. Après, y’a un truc qu’on ne comprend pas trop. Comment ça se fait que des mecs avec plus de 750 000 votes pour le All-Star Game ne soient pas présents dans le classement ? S’ils sont si forts que ça, pourquoi les fans ne se battent pas pour leurs maillots ? Ils devraient être en rupture de stock partout non ?

LeBron James squatte donc encore la première place des ventes de maillots NBA cette saison. Par contre, on se demande où sont des mecs comme Tacko Fall ou Alex Caruso, car ça fait tâche d’être dans les hauteurs des votes pour le All-Star Game en n’étant pas dans le Top 10 des ventes…

Source texte : ESPN