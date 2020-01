Kyrie Irving s’est expliqué avec ses coéquipiers après sa décla : Drew a éteint la polémique, mais ne comptez pas sur lui pour changer

Tout récemment, Kyrie Irving a fait du bruit dans l’actu en sortant une déclaration qui a beaucoup fait réagir après une défaite des siens contre Philly. Certains ont immédiatement critiqué le leadership du garçon, qui n’a pas arrangé sa réputation avec ses belles paroles. Suite à cet épisode, Uncle Drew a tenu à clarifier les choses avec ses copains, histoire d’éviter tout malentendu.

Voici ce qu’a déclaré Kyrie Irving vendredi lors de l’entraînement des Nets, via ESPN. En voyant les nombreuses critiques et réactions suite à sa récente décla, Uncle Drew a estimé nécessaire de faire le point avec ses coéquipiers, pour bien leur faire comprendre qu’il n’y avait aucune mauvaise intention dans ses propos. Pour rappel, Kyrie avait mis en avant les manques de l’équipe actuelle, mais il a aussi laissé de côté – visiblement de façon involontaire – certains de ses coéquipiers en parlant du futur de la franchise. Conscient que ses paroles pouvaient être mal interprétées par certains membres du groupe, Irving a fait son mea-culpa concernant la forme, mais pas du tout sur le fond. Car s’il a tenu à éteindre toute polémique, ne comptez pas sur lui pour modifier sa façon de guider les siens. Ça promet encore de belles aventures tout ça.

Kyrie Irving n’est pas du genre à se contenter d’une place en fin de Top 8. Les Nets sont actuellement huitièmes à l’Est avec un bilan de 18 victoires pour 22 défaites. Et ça, ce n’est pas ce qu’il veut. Ce qu’il veut le Drew, c’est jouer le titre et s’il manque des éléments pour y arriver, il ne va pas hésiter à les mettre en avant, peu importe ce que le reste du monde et les médias peuvent penser.

Voilà, c’était le point Kyrie Irving du jour. On doute que cela arrangera sa réputation et changera la vision générale du public à son égard. Ce n’était de toute façon pas l’objectif de cette mise au point, bien au contraire. Uncle Drew envoie plutôt un fuck à tous ceux qui critiquent son leadership.

Beaucoup critiqué pour son leadership l’an passé à Boston, Kyrie Irving rencontre les mêmes critiques à Brooklyn aujourd’hui. Mais pour la remise en question, on repassera. Uncle Drew ne va pas changer pour faire plaisir à ses détracteurs.

Kyrie Irving with STRONG words at practice:

"It's not like I'm an ass—- yelling at everybody in the freaking locker room all the time … If it's harsh as a leader or it's too much for anybody, you're not in our locker room—stay the f— out." pic.twitter.com/peVcXQgsun

— SNY (@SNYtv) January 17, 2020