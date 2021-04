Preview Sixers – Nets : dernier choc de la saison entre les leaders à l’Est, avec ou sans les stars de Brooklyn ?

Il y a des matchs de saison régulière qui comptent un peu plus que les autres. Ce duel entre les Sixers et les Nets en fait évidemment partie. C’est la rencontre au sommet de la Conférence Est entre deux équipes aux bilans identiques et accessoirement prétendantes au titre suprême. Voici un peu de lecture avant ce choc qui ne sera à manquer sous aucun prétexte, à partir de 1 heure du matin. Avec un peu de chance, ce message arrivera aussi à Kyrie et KD.

Les amateurs de match à enjeu seront reliés avec Wells Fargo Center d’une manière ou d’une autre cette nuit. Sixers et Nets vont s’opposer pour une troisième et dernière fois en saison régulière cette année, une sorte de finale de Conférence avant l’heure qui va coûter cher dans la course à la première place à l’Est. Avant ce match, les deux équipes sont dos à dos dans leurs confrontations directes (1-1). Le point commun dans ces deux oppositions ? Un grand Joel Embiid. A chaque fois, le Process avait été à la hauteur de l’événement. Le Camerounais avait inscrit 33 points dans la victoire contre Brooklyn en février dernier (124-108). Lors du premier match au mois de janvier, Jojo avait tout de même réalisé un triple-double en 20/12/12 malgré la défaite de Philadelphie (109-122). L’heure de la belle a donc sonné et le pivot a montré toute sa détermination pour la remporter au micro de Noah Levick de NBC Sports.

« C’est plus qu’un match de saison régulière parce que la première place est en jeu. Nous avons besoin de ce tie-breaker. Cela sera une rencontre disputée. Ils jouent bien et nous aussi. Ils gagnent des matchs et nous aussi. Personne ne semble vouloir perdre le moindre match, donc on ne sait jamais, peut-être qu’on aura le même bilan à la fin de la saison. Gagner ce tie-breaker est important pour nous. Je veux vraiment cette première place. »

Ce match s’annonce donc comme une bataille décisive pour s’emparer seul de la première place provisoire à l’Est mais aussi un moyen de sécuriser l’avantage du terrain en vue d’une potentielle affiche de Playoffs dans quelques mois. Et dans le cas où le public reviendrait dans les tribunes à ce moment-là, ce détail pourrait avoir plus d’importance que prévu. Privé de James Harden et avec un gros point d’interrogation autour de la participation de Kyrie Irving ce soir, Brooklyn part avec un certain désavantage. Kevin Durant n’est pas non plus certain de jouer ce back-to-back en lendemain de victoire à Minneapolis. Le MVP 2014 revient à peine de blessure et n’est pas encore à 100% de ses moyens alors qu’il sera paradoxalement le joueur sur qui tout reposera pour son équipe s’il n’est pas lui-même en civil. Depuis son retour sur les parquets la semaine dernière, KD a quand même marqué un total de 70 points en 70 minutes jouées, et on se rappelle aussi de son 100% au shoot lors de son grand retour. S’il joue, ce sera d’ailleurs la première fois de la saison qu’il affrontera les Sixers.

En définitive, les Nets n’ont jamais pu placer leur Big Three face à leur plus grand rival de l’Est cette saison et ça ne sera toujours pas le cas ce soir. The Beard n’était pas encore aux Nets lors du premier affrontement et Irving et Durant n’étaient pas sur la feuille de match lors du deuxième. Il existe même un scénario dans lequel Steve Nash décide de mettre ses deux superstars au repos pour accompagner Harden sur le banc. Un troll ultime pour ce qui auront mis le réveil juste après minuit. Sur ce point, les choses vont bien mieux du côté de Philly. Ben Simmons et Tobias Harris sont toujours aussi réguliers et Joel Embiid, revenu sur les parquets depuis deux semaines maintenant, montre match après match qu’il a pris le dessus sur ses récents pépins physiques. On guettera encore de près les performances de Jojo qui doit désormais jeter toutes ses forces dans la bataille pour repartir avec le trophée de MVP sous le bras en fin de saison. Briller face aux grands favoris de la NBA une troisième fois dans l’année pourrait être une bonne idée pour impressionner les votants et marquer les esprits.

Ballotage favorable pour les Sixers mais attention à la facette parfois imprévisible des Nets. Selon l’état de forme de ses stars, le match pourrait bien nous donner un classique de cette régulière. En tout cas, s’il y a un match à ne pas rater cette saison, c’est bien ce Sixers – Nets alors on vous attend nombreux pour suivre tout ça en direct sur l’oiseau bleu.

Source texte : NBC Sports / Courier Times