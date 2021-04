Preview de la soirée NBA : Nikola Vucevic va retrouver ses anciens coéquipiers du Magic, sortez les mouchoirs

Preview du soir, bonsoir. Pas moins de 12 matchs de prévus avec des affiches dans tous les sens et notamment un choc entre les Sixers et les Nets à partir de 1h du matin. Petite séquence émotion, on va également avoir droit au premier match de Nikola Vucevic face à ses anciens coéquipiers, de quoi raviver les larmes pour les fans d’Orlando. Allez, on (h)analyse tout cela en finesse, comme toujours.

22h30 : Timberwolves – Bucks : après s’être pris une rouste de 30 points hier, les Wolves vont s’attaquer à un sacré morceau ce soir. Même si les Bucks galèrent en ce moment (4 victoires pour 6 défaites sur les dix derniers matchs), ils restent tout de même des contenders plus que sérieux, emmenés par le double MVP en titre. Donc après la défaite face à Brooklyn, on va partir sur une défaite également face aux Bucks. Comme ça, pas de jaloux.

1h : Hornets – Cavaliers : même dynamique pour les deux équipes qui peinent à se relancer. Les Frelons doivent en plus composer avec un effectif décimé. Alors à moins que Terry Rozier ne pointe le bout de son nez, les Cavs peuvent gagner ce match. On compte sur Miles Bridges pour aller mettre un poster à Jarrett Allen, l’un des meilleurs contreurs de la Ligue. Rien que d’évoquer cette action, on en a des frissons.

1h : Sixers – Nets : c’est l’affiche de la nuit alors on en a même fait un article à part. Ça sent fort, mais alors très fort l’odeur de Finale de Conférence Est cette affaire. De quoi relancer la course au MVP pour Joel Embiid, qui revient de blessure. Alors préparez le popcorn, les lunettes, le petit café qui va bien, et on profite ensemble du spectacle que vous nous proposer les mastodontes. On espère juste que les superstars de Brooklyn répondront présentes lors de ce back-to-back. James Harden est déjà forfait et les présences de Kyrie Irving et KD ne sont pas assurées.

1h30 : Raptors – Spurs : DeRozan va retrouver ses anciens coéquipiers, enfin du moins ce qu’il en reste, vu comment les Dinos ont changé depuis 2018. Petite tape sur l’épaule en début de match et petite tape sur les fesses à la fin après la victoire des Spurs. Oui parce qu’on voit mal comment les Raptors, même avec Siakam et Lowry, peuvent venir à bout de cette jeunesse du Texas, qui défend et court dans tous les sens.

2h : Bulls – Magic : les premières retrouvailles entre Nikola Vucevic et Orlando vont avoir lieu ce soir, à Chicago. Orlando qui vient de prendre consécutivement deux lourdes défaites (-37 face aux Bucks et -23 face aux Spurs) vont devoir limiter la casse, en espérant que Vucevic soit clément avec ses anciens coéquipiers. Bon courage les fans du Magic pour regarder ce match.

2h : Pistons – Clippers : match retour après la victoire des Clippers avec un resplendissant duo Marcus Morris et Paul George (65 points à eux deux), qui a fait des misères dans la défense de Détroit. Les Pistons qui ont proposé un beau match ne vont pas se faire prier pour faire tomber les Clippers. Et il se pourrait bien que ce soit un match de derrière les fagots plus qu’intriguant.

2h : Pelicans – Knicks : attention, chantier en vue pour la raquette des Knicks. En face, la première ligne des Pels est vraiment costaud. Ce n’est pas du rugby certes, mais les gabarits sont là. Une raquette composée de Zion Williamson, Steven Adams, on en a des douleurs aux côtes rien que d’en parler. Alors bon courage à la défense de New York qui va devoir stopper contenir les offensives des Pels. Nous, on sera bien à l’abri derrière nos écrans, mais nos pensées accompagnent les joueurs.

3h : Thunder – Warriors : premier match en tant que meilleur marqueur de l’histoire de sa franchise pour Stephen Curry. Oklahoma City n’a pas de chance sur ce coup, parce que tomber sur Steph qui vient de planter 53 points au match précédent, en étant soi-même sur sept défaites consécutives, ça fait grincer les dents. On voit mal comment ils vont pouvoir arrêter le Chef, lui qui chauffe et tourne à 40,2 points de moyenne à 56% au shoot dont un petit 46,3% à 3-points lors de ses cinq derniers matchs. Voilà, la bise aux fans d’OKC, bien évidemment.

3h : Rockets – Pacers : un match qui semble un peu moins hype que les autres mais on va tout de même retrouver deux belles confrontations. Un duel John Wall – Caris LeVert sur les lignes arrières et un autre Domantas Sabonis – Christian Wood dans la peinture. De quoi assurer un peu de spectacle ou du moins quelques sensations. La direction de chaque équipe pourra en profiter pour se remémorer ses meilleurs moments avec Victor Oladipo, désormais joueur du Heat. C’est fou comme le temps passe vite.

3h30 : Grizzlies – Mavericks : Memphis reçoit les Mavs de Doncic dans un match qui s’annonce passionnant à suivre. Déjà parce que l’affiche promet du beau jeu, du stepback en veux tu en voilà et des tomars dans tous les sens. Et puis, les Grizzlies font tout de même partie des équipes les plus kiffantes à voir jouer. Jeu collectif, clutch quand il le faut en défense ou en attaque, des joueurs qui connaissent leurs rôles et ne forcent jamais rien. À Doncic et Porzingis de sortir de ce piège pour se replacer dans le Top 6 de l’Ouest pour éviter le piège du play-in.

4h : Nuggets – Heat : un match qui promet beaucoup de spectacle, mais qui sera marqué par l’absence de Jamal Murray, victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou gauche il y a deux jours. Denver attaque là son premier match d’une longue série sans sa star de 24 ans. Tous les espoirs reposent sur Nikola Jokic désormais, qui va devoir fournir plus pour maintenir le cap des Nuggets. En face, le Heat est bien remonté dans le classement mais vient de lourdement s’incliner face aux Suns. À eux de prouver que cette défaite n’était qu’un simple accident de parcours.

4h : Kings – Wizards : les Kings, si bien partis en milieu de saison, sont sur la bande d’arrêt d’urgence et voient tous leurs adversaires se frotter les mains avant de les jouer. Sept défaites de suite pour les hommes de Luke Walton qui ne savent plus comment retrouver les victoires. Les fans ne pourront pas aider puisqu’eux aussi attendent depuis pas mal de temps ces victoires, qui sont arrivées, mais désormais ne sont plus qu’un vague souvenir. Malheureusement pour les Kings, ils affrontent une équipe de Sorciers qui vient de mettre fin au record d’invincibilité du Jazz à domicile. Autant vous dire qu’ils sont remontés comme des pendules et vont tout faire pour continuer sur ce qui pourrait être un début de lancée.

Une belle soirée NBA qui s’annonce avec un match dès 22h30 et qui va nous proposer, en avant-première, la Finale de Conférence entre les Sixers et le Nets à 1h. Alors tout le monde prépare son café, mets un réveil ou ne dort pas c’est au choix. On se retrouve bien évidemment sur l’oiseau bleu pour partager cette nuit tous ensemble – de basket bien entendu.