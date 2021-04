Le pari NBA du jour : 270€ à gagner en misant sur un Russell Westbrook qui continue son festival de triple-doubles contre les Kings

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 14 avril, c’est un très gros programme que nous offre la NBA avec pas moins de douze matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

22h30 : Timberwolves (5,00) – Bucks (1,21)

01h00 : Sixers (1,37) – Nets (3,60)

01h00 : Hornets (1,65) – Cavaliers (2,50)

01h30 : Raptors (2,90) – Spurs (1,50)

02h00 : Pistons (3,90) – Clippers (1,32)

02h00 : Bulls (1,22) – Magic (5,10)

02h00 : Pelicans (1,76) – Knicks (2,25)

03h00 : Rockets (2,65) – Pacers (1,57)

03h00 : Thunder (6,20) – Warriors (1,15)

03h30 : Grizzlies (2,25) – Mavericks (1,77)

04h00 : Kings (2,15) – Wizards (1,82)

04h00 : Nuggets (1,52) – Heat (2,90)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 270€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Russell Westbrook réalise une performance PRP (points – rebonds – passes) de 48 minimum face aux Kings (1,80) : attention, la phrase qui va suivre risque de vous choquer. Sur ses dix derniers matchs, Russell Westbrook a réalisé… neuf triple-doubles. Neuf ! Ses chiffres en moyenne ? 22,5 points, 14 rebonds et 13 passes décisives par match. Brodie est une véritable machine à stats et on le voit bien enchaîner contre une équipe de Sacramento qui n’est vraiment pas réputée pour sa défense. Russell Westbrook devrait ainsi bien s’amuser sur le parquet des Kings, et atteindre un score PRP de 48 est clairement dans ses cordes. On croise les doigts.

Le combiné à tenter

Les Sixers s’imposent face aux Nets et les Spurs battent les Raptors (2,06) : dans le grand choc de l’Est opposant les Sixers aux Nets cette nuit, on mise sur Philadelphie. Déjà parce que Joel Embiid est de retour en forme et que Philly est quasiment au complet, et ensuite parce que Brooklyn est en back-to-back avec Kyrie Irving et Kevin Durant potentiellement absents (en plus de James Harden évidemment). Rien d’officiel pour l’instant, mais y’a peu de chances que tous les deux soient sur le terrain, alors on mise sur les Sixers. Dans la deuxième partie du combiné, on fait confiance aux Spurs. Ou plutôt, on fait confiance aux Raptors pour lâcher le match. Toronto donne l’impression d’avoir enclenché le mode tanking, y’a qu’à regarder la liste des absents pour cette rencontre : Kyle Lowry, Fred VanVleet, Gary Trent Jr. et DeAndre’ Bembry. Logiquement, ça devrait passer pour San Antonio.

Une petite folie pour finir ?

Le Heat gagne chez les Nuggets (2,90) : oui le Heat est en back-to-back, mais Denver est une bête blessée. Deux défaites de suite et surtout la grosse blessure de Jamal Murray, y’a moyen que les Nuggets aient les jambes un peu coupées cette nuit. Miami pourrait en profiter.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne