Sortant tout juste d’une saison blanche après sa rupture d’un ligament du genou en avril 2021, le meneur des Nuggets Jamal Murray n’a pas encore retrouvé son top niveau mais a fait un long chemin depuis sa grosse blessure. Chemin qui a débuté avec beaucoup de doutes et de questionnements.

12 avril 2021. Jamal Murray et les Nuggets sont en déplacement à Golden State. Il reste une minute à jouer, Murray pénètre dans la raquette des Warriors, et puis patatra. Le genou du numéro 27 de Denver lâche et Jamal se tord de douleur. Verdict : rupture d’un ligament croisé, synonyme d’opération puis d’une rééducation de plusieurs mois à venir.

Jamal Murray was helped off the court after an apparent knee injury with 50 seconds left against the Warriors. pic.twitter.com/sz7akzOiq4 — SportsCenter (@SportsCenter) April 13, 2021

Bien évidemment, Jamal Murray n’oubliera jamais ce moment-là. Mais il n’a pas oublié non plus tout ce qui a pu traverser son esprit juste après.

“Est-ce que vous allez me transférer ?” a notamment demandé Jamal à son coach Michael Malone suite au match face à Golden State, selon The Athletic. “J’avais tellement de doutes dans ma tête : est-ce que je serai toujours le même ? Est-ce que j’en vaux la peine ? Le fait d’être transféré était l’une des choses à laquelle je pensais.”

Voilà le genre de questions que peut se poser un joueur NBA lorsqu’il vient d’être victime d’une grosse blessure. Un joueur qui restait sur une campagne de Playoffs exceptionnelle dans la bulle de Mickey quelques mois plus tôt, et qui se trouvait alors dans la toute première année de son nouveau contrat à 158 millions de dollars.

“C’est ce qu’il imaginait : ‘Peut-être que je suis bon pour la casse, peut-être qu’ils ne me veulent plus’. Bien évidemment, je lui ai dit tout de suite, ‘On t’adore, je t’adore. Tu ne seras pas transféré. Tu reviendras en étant un meilleur joueur, je n’ai aucun doute par rapport à ça’.” – Le coach Michael Malone sur Jamal Murray.

Aujourd’hui, 10 décembre 2022, Jamal Murray est toujours à Denver. Il n’est pas encore revenu à son meilleur niveau, il connaît toujours des hauts et des bas, mais il y a des signes encourageants qui laissent penser que Jamal est sur la bonne voie.

Il y a eu ces deux matchs consécutifs contre Houston fin novembre où il a planté 31 et 26 points, ses deux meilleures perfs offensives de la saison. Même si c’est Houston, c’est toujours bon pour la confiance, surtout qu’elles s’inscrivent dans une série de quatre matchs consécutifs à minimum 20 unités (une première depuis mars 2021). Et puis il y a eu aussi ce shoot à 3-points monumental à la dernière seconde sur le parquet des Blazers jeudi.

JAMAL MURRAY CLUTCH 🔥 pic.twitter.com/ytGFRChCwL — NBA TV (@NBATV) December 9, 2022

C’est à travers ce genre de moments que la confiance revient, que les doutes se dissipent, qu’un joueur récemment touché par une grosse blessure franchit un cap. Parce que revenir d’un bobo aussi sérieux qu’une rupture d’un ligament du genou, c’est autant une bataille physique qu’une bataille mentale. Et souvent, c’est cette dernière qui dure le plus longtemps. Une fois le genou rétabli, encore faut-il réussir à se lâcher, se libérer, et laisser de côté les pensées négatives.

Jamal Murray est-il sur le point de redevenir le Jamal Murray qu’on connaît et qui a éclaboussé la NBA de son talent dans la bulle d’Orlando ? C’est encore trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr par contre, c’est qu’il progresse dans la bonne direction. Et c’est bien ça le plus important à l’heure de ces lignes.

“Je reviens de loin.”

___

Source texte : The Athletic