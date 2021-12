Un retour de Jamal Murray en février ou avant ? Selon Michael Malone, il ne faut pas trop compter dessus

Il fait évidemment partie des noms ronflants qui se trouvent aujourd’hui sur la longue liste des absents à Denver. On parle bien sûr de Jamal Murray, victime d’une rupture d’un ligament du genou le 12 avril dernier. Quelles sont les dernières news au sujet de sa rééducation ? On fait le point.

C’est Chris Vernon de The Ringer qui avait récemment lancé une petite rumeur concernant le potentiel retour de Jamal Murray. Sur l’un de ses podcasts avec Kevin O’Connor, il parlait d’un comeback au mois de février, citant la fameuse source proche du dossier. Février, ça fait grosso modo dix mois depuis que le genou de Jamal a lâché sur le parquet du Chase Center de Golden State en fin de saison dernière. Une durée qui correspond au temps habituellement nécessaire pour se remettre d’une telle blessure, même si chaque cas est évidemment différent. Le coach de Denver Mike Michael Malone a cependant voulu calmer les ardeurs de certains. Si l’on en croit ses propos sur Altitude Sports, Jamal a encore pas mal de chemin à parcourir avant d’envisager un retour sur les parquets. Concrètement, niveau timing, ça veut dire quoi ? Malone n’a pas donné de timeline précise mais a déclaré qu’il ne fallait pas trop compter sur un retour de Murray en janvier ou en février. Les Nuggets vont évidemment laisser tout le temps nécessaire à Jamal pour qu’il puisse revenir dans les meilleures conditions possibles. Logique, car on parle quand même d’un meneur potentiellement All-Star qui pèse dans les 30 millions de dollars par an, et qui touchera plus de 100 millions de billets verts sur les trois prochaines saisons. Le succès des Nuggets sur les années à venir est directement lié au lieutenant de Nikola Jokic. Zéro risque donc.

S’il ne revient pas en février, ça veut dire qu’il jouera au maximum une vingtaine de matchs cette saison (en régulière). Et ça, c’est s’il revient dès le début du mois de mars, ce qui n’est pas garanti. Quelque part, quand on voit la direction qu’a prise la saison de Denver, on se demande presque si Jamal va vraiment jouer cette année. Certes Nikola Jokic évolue à un niveau monstrueux et permet aux Nuggets de garder la tête au-dessus de l’eau avec un bilan tout juste positif (15 victoires – 14 défaites). Certes, la Conférence Ouest semble très ouverte depuis la saison dernière. Mais avec un Murray toujours en rééducation et un Michael Porter Jr. également à l’infirmerie à cause de son dos, ça ressemble quand même pas mal à une campagne « perdue » pour Denver. Au complet et en forme, le groupe de Mike Malone semble avoir les capacités pour rivaliser avec les poids lourds de l’Ouest comme Phoenix, Utah et Golden State, sauf que ce groupe ne sera pas à 100% de ses moyens avant un bon bout de temps. Maintenant, utiliser la fin de saison pour remettre Murray dans le bain et ainsi mieux préparer la campagne 2022-23 fait également partie des possibilités. Jamal va bien devoir se dégourdir les jambes à un moment donné et retrouver le rythme. Le dernier mois de saison régulière pourrait servir à ça, avant de participer éventuellement à une série de Playoffs ou au moins au play-in tournament.

Ce sera évidemment à la franchise de Denver d’analyser les différents paramètres pour prendre la meilleure décision possible, avec la santé de Jamal comme priorité évidemment. Mais ce qui semble certain désormais, c’est qu’on ne le reverra pas avant le mois de mars. Désolé.

Source texte : Altitude Sports

Michael Malone says on @AltitudeSR that Jamal Murray is still “a ways away.”

Said he doesn’t want any fans thinking Murray will be back in January or February.

Organization has gone to lengths not to put pressure on him. There remains no timeline on Murray’s return.

— Mike Singer (@msinger) December 21, 2021