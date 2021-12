Adam Silver n’a pas prévu de pause pour la saison NBA : « Ce virus ne sera pas éradiqué et nous allons devoir apprendre à vivre avec »

À l’heure où beaucoup de voix s’élèvent pour demander une suspension de la saison, on avait hâte de connaître la position de la Ligue. Invité par Malika Andrews d’ESPN, Adam Silver est enfin sorti du silence. Pour le boss de la NBA, la décision est claire : les matchs doivent se poursuivre.

Déjà sept matchs reportés, une colonie de joueurs en protocole sanitaire qui ne fait que grandir de jour en jour, des vedettes qui squattent l’infirmerie, les affiches de Noël qui pourraient même sauter à la dernière minute. Bref, il ne faut pas avoir fait Poudlard pour se rendre compte que la magie de la NBA décline sur cette seconde moitié du mois de décembre. Pour certains la chose est entendue, hors de question d’avoir une saison de G League avec des no names tous les soirs, il faut mettre la saison NBA en pause ou préparer une nouvelle bulle pour permettre aux équipes de jouer à plein potentiel. Face à toutes ces plaintes, on se demandait quelle position la Ligue allait adopter. Bonne nouvelle, Adam Silver était l’invité de l’émission NBA Today de Malika Andrews sur ESPN cette nuit et il nous a livré ses vérités du moment sur la gestion de la crise et notamment l’éventualité d’une suspension.

« Il n’est pas prévu pour l’instant de mettre la saison en pause. Nous avons bien sûr examiné toutes les options, mais franchement, nous avons du mal à trouver quelle serait la logique derrière une pause en ce moment. Au vu des cas qui se multiplient dans le pays, sans parler du reste du monde, je pense que nous nous retrouvons là où nous savions que nous allions arriver au cours des derniers mois, à savoir que ce virus ne sera pas éradiqué et que nous allons devoir apprendre à vivre avec. Je pense que c’est ce que nous expérimentons dans la ligue en ce moment. »

Au moins c’est clair, la Ligue ne songe pas (pour le moment) à une suspension. Dans un sens, l’argumentaire du boss se tient. Puisque le COVID sera toujours là dans un mois, quel intérêt de reporter à plus tard le problème, vaut mieux préparer des solutions pour cohabiter avec. C’est la raison pour laquelle les équipes ont désormais une plus grande marge de manœuvre pour signer des joueurs « temporaires », la hardship exception. On voit d’ailleurs que les GM n’ont pas perdu de temps pour l’utiliser et les petites signatures s’enchaînent ces derniers jours. L’autre option qui pourrait aider les franchises serait de réduire la période d’isolement du protocole sanitaire, actuellement fixée à dix jours. Une solution refusée par Adam Silver, même si le Mr Propre de la NBA ne ferme pas la porte dans le futur, en particulier pour les joueurs qui ne montrent aucun symptôme ou des symptômes très légers.

« C’est quelque chose, encore une fois, qui n’est pas seulement le fait de nos médecins mais aussi de la communauté médicale. Je pense qu’ils se rendent déjà compte qu’il est possible de s’écarter du protocole de 10 jours lorsque les joueurs sont vaccinés et qu’ils ont reçu le booster. Il semble que le virus passe plus vite dans leur système. Ils deviennent non seulement asymptomatiques mais, plus important encore, ils n’excrètent plus le virus. C’est le vrai problème pour les autres. Nous cherchons donc activement à réduire le nombre de jours d’absence des joueurs avant qu’ils ne puissent revenir sur le terrain. »

Silver compte donc sur le vaccin (97% des joueurs sont vaccinés dont 65% avec une troisième dose) pour réduire grandement les cas et donc les forfaits au sein des effectifs. Moins de symptômes, une durée d’absence moins longue et au revoir les matchs avec des équipes C voire D chaque soir. En attendant de voir ces progrès, il faudra donc prendre notre mal en patience et continuer à faire avec ce qu’on a.

Adam Silver a enfin pris la parole pour donner le plan de la Ligue pour la suite de la saison. Pas de suspension, pas de pause pour les franchises mais une ligne directrice très claire : on se vaccine, on s’adapte et on attend des jours meilleurs, le show continue.

Source texte : ESPN / The Athletic