COVID oblige, les franchises se renforcent comme elles peuvent : on fait le point sur les dernières signatures !

Décimées par le COVID, les équipes NBA voient leurs joueurs rejoindre le protocole sanitaire les uns après les autres. Quand il s’agit d’un élément ou deux, ça passe encore mais quand on parle de 7-8 gars qui s’absentent pour dix jours, ça devient tout de suite plus difficile de mettre en place un cinq de départ. Afin d’éviter les reports de match ou carrément une pause, la NBA a laissé aux franchises la possibilité de recruter des joueurs sur des contrats très courts, c’est l’hardship exception. On fait le point sur les petites signatures des derniers jours.

Si vous voyez vos chouchous rejoindre l’infirmerie et que des parfaits inconnus les remplacent dans le roster, ne soyez pas surpris. Le COVID fait des ravages dans tous les effectifs et les GM sont obligés de combler les trous en recrutant des joueurs sans contrat ou des éléments habitués à la G League. Avant de voir un Jimmer Fredette devenir la première option d’un candidat au titre, on a décidé de lister les petites signatures de ces derniers jours, histoire que les fans sachent au moins qui va enfiler leur maillot au prochain match. Si vous connaissez 100% des joueurs cités juste en-dessous, vous êtes vraiment des boss.

BOSTON CELTICS

C.J. Miles

Justin Jackson

BROOKLYN NETS

Langston Galloway

Wenyen Gabriel

James Ennis

Shaquille Harrison

CHICAGO BULLS

Alfonzo McKinnie

CLEVELAND CAVALIERS

Luke Kornet

Justin Anderson

DALLAS MAVERICKS

Theo Pinson

DENVER NUGGETS

Davon Reed

LOS ANGELES LAKERS

Isaiah Thomas

Jemerrio Jones

MINNESOTA TIMBERWOLVES

Rayjon Tucker

Chris Silva

NEW YORK KNICKS

Matt Mooney

Damyean Dotson

ORLANDO MAGIC

Aleem Ford

Hassani Gravett

B.J. Johnson

Admiral Schofield

Freddie Gillespie

TORONTO RAPTORS

Juwan Morgan

Brandon Goodwin

Ils ne sont pas tous connus, ils ne resteront peut-être que dix jours au sein de votre franchise préférée mais ils pourraient aussi se retrouver starter dès ce soir et planter un shoot important. Préparez-vous, le Top 10 de G League et celui de la NBA pourraient bientôt se ressembler étrangement.

