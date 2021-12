Lonzo Ball, le premier rempart des Bulls : Zo’ fait du sale en défense, et il pourrait même tacher les bouquins d’histoire

Les Bulls n’ont pas éprouvé de grandes difficultés à se défaire des Rockets hier soir (133 – 118). Privé de Zach LaVine, Chicago a pu logiquement se fier à DeMar DeRozan, Nikola Vučević mais aussi Lonzo Ball. Auteur d’un de ses matchs les plus aboutis, Zo’ réalise actuellement une belle saison à Windy City. Une année qui pourrait même être… historique ?

Malgré un back-to-back dans les jambes, Lonzo Ball a répondu à l’appel ce lundi avec une grosse ligne de stats (19 points, 5 rebonds, 8 passes, 5 interceptions et 1 contre) face à Houston. L’aîné de la fratrie des Ball a montré plus d’assurance offensive tout en conservant son intelligence à l’organisation et son apport défensif, facilité par des mensurations peu courantes pour un meneur de jeu. En parlant de choses peu habituelles pour un point guard, Il tourne cette année à 1,8 interception et 1 contre de moyenne : aucun autre meneur de jeu dans l’histoire de la NBA n’a jamais atteint une moyenne de 1,5 steal et 1 block sur toute une saison. S’il continue sur sa lancée, on pourrait donc voir un nouveau club se créer en fin de saison avec Lonzo en seul membre.

Lonzo Ball stuffed the stat sheet tonight. 19 PTS

5 REB

8 AST

5 STL

1 BLK He is averaging 1.8 steals and 1.0 blocks this season. No other point guard in NBA history has ever averaged 1.5s/1b for the entire season. pic.twitter.com/gp7zyKoMli — StatMuse (@statmuse) December 21, 2021

En rejoignant une équipe capable de jouer les premiers rôles et susceptible de s’offrir une campagne de Playoffs, les qualités défensives de Zo’ se sont vues accorder plus de crédit maintenant que le meneur joue la gagne. Lorsque les Bulls new-look ont ​​été mis en place, des craintes avaient été entendues quant au fonctionnement défensif de l’équipe. Bien aidé par l’apport de plusieurs soldats comme Lonzo Ball et Alex Caruso notamment, Chicago a su faire taire les critiques (11ème defensive rating cette saison) et le retour dans quelques mois de Patrick Williams devrait même rendre le groupe encore plus tenace dans sa moitié de terrain. Pour en revenir à Zo’, son match d’hier soir illustre sa réussite du moment à la perfection, malgré la sortie de son co-bulldog Carushow au bout de six petites minutes. Parfait gestionnaire, efficace et prêt à jouer les pickpockets, l’ancien de UCLA a encore fait son show et c’est tout Chicago qui savoure. Exactement le genre de match où la casquette “je vous l’avais dit” de LaVar Ball prend tout son sens.

Lonzo Ball est toujours aussi précieux dans sa moitié de terrain et il pourrait bien écrire une page supplémentaire dans les bouquins de la NBA. 1,8 steal et 1 block par match, c’est tout simplement du jamais vu. Une phrase qu’on ne pourra plus dire en fin de saison ?

Source texte : StatMuse