Une soirée à deux saveurs pour Rudy Gobert : fin d’une série all time au tir, avant d’en valider une autre ?

Hier soir, malgré une soirée en dessous des standards d’Utah, le Jazz est quand même parvenu à se défaire des Hornets (112-102) et le mammouth préféré de votre mammouth préféré, Rudy Gobert, s’est illustré en finissant co-meilleur marqueur de son équipe.

Contre Charlotte, Rudy Gobert est tombé sur le champignon magique de Mario : le pivot français était deux pieds au-dessus de tout le monde cette nuit avec une performance gargantuesque et une ligne de stats en conséquence (23 points, 21 rebonds et 3 passes). Comme souvent cette saison, Rudy Gobert a été une force, gardant Utah à flot pendant les périodes froides. Charlotte a essayé de ne pas lui permettre de marquer à l’intérieur, choisissant plutôt de commettre des fautes. Cela a fonctionné… en faveur de notre Rudy national puisqu’il est allé 16 fois sur la ligne pour 15 paniers transformés, établissant par la même occasion un nouveau career-high pour les lancers-francs rentrés. Il n’a d’ailleurs pas manqué de commenter cette stratégie en fin de match avec une réponse pleine d’assurance qui fait plaisir : « Je n’ai jamais eu peur d’aller sur la ligne, certains gars ont cet état d’esprit. Je n’ai jamais eu cet état d’esprit.” Cependant, en plus de la domination du golgoth français et malgré la victoire, le Jazz (21-9) n’a shooté qu’à 35,4%, leur pire soirée en plus de trois ans avec seulement deux joueurs au-dessus de 50% (Hassan Whiteside et Bojan Bogdanovic). Une stat qui a aussi une signification pour Rudy Gobert. En effet, c’est une série de 64 matchs de suite au-dessus des 50% au tir qui prend fin pour le frenchie à cause d’un 4/10 certes honorable mais en-dessous de ses habitudes.

Rudy Gobert tonight: 23 PTS

21 REB

4 BLK He is averaging 15.1 PPG, 14.8 RPG, 73.8 FG% — he is on pace to become the first player in NBA history to average 15/10 on 70% shooting in a single season. pic.twitter.com/7BHndsf7Hb — StatMuse (@statmuse) December 21, 2021

La fin de ce record laisse Gobzilla à la première place devant DeAndre Jordan mais le big man français pourrait bien en créer un autre dans les prochains mois. Avec un pourcentage au tir qui a augmenté de 6,3% par rapport à la saison dernière, Rudy Gobert montre qu’il reste l’un des plus efficaces au sein de la Ligue. Plus fort encore, avec une moyenne de 15,1 points, 14,8 rebonds et 73,8% au tir, Rudy est en passe de devenir le premier joueur de l’histoire de la NBA à avoir une moyenne de 15 points, 10 rebonds et au moins 70% à l’adresse sur une saison. Quand Rudy mets sur pause un record c’est donc pour en convoiter un autre et il aurait tort de se priver. Avec sa forme actuelle, il est tout à fait capable d’y arriver et cela donnera peut-être des idées à ceux qui ont marqué la date du 25 décembre dans le calendrier. Non, pas pour Noël, mais pour le début officiel des votes pour le All-Star Game.

Rudy Gobert est en tête de la NBA dans la catégorie des rebonds (14,8) et au pourcentage au tir (73,8%) par match, tout en se classant deuxième pour les contres (2,7). De quoi aller gratter un potentiel nouveau record, une 3ème sélection All-Star, avant d’aller chercher Dikembe Mutombo et Ben Wallace pour le plus grand nombre de DPOY (4) ?

Source texte : StatMuse