Rudy Gobert a grignoté les Hornets : 23 points, 21 rebonds et un record en carrière aux lancers, la Gobe n’est jamais rassasiée

Si Marshall Plumlee a finalement opté pour l’armée américaine et que Miles Plumlee a lui aussi des airs de bon militaire, Mason Plumlee n’a pour sa part pas coché la case « défense du territoire » sur son CV. Lui comme ses coéquipiers de la « raquette » des Hornets ont ainsi pris l’habitude de prendre une sauce bien onctueuse par tous les intérieurs de la Ligue, et cette nuit c’est notre Rudy Gobert qui en a profité à son tour.

Avant toute chose, arguons que ce match a bien failli ne pas en être un. En cause ? Un début de rencontre à sens unique, un 0/15 au tir cumulé par les starters des Hornets quand, évidemment, le Jazz prenait très vite une avance confortable grâce aux bonnes mains de Donovan Mitchell ou Bojan Bogdanovic, grâce aussi à la domination – déjà – d’un Rudy Gobert qui se fendait même d’une grassouillette no-look pass pour son teammate croate. Heureusement pour Lolotte l’entrées des remplaçants redonne de l’air et il était temps, car après dix minutes de jeu et un 15-0 du Jazz suivi d’un… 14-4 du Jazz, les hommes de Quin Snyder comptent déjà 20 pions d’avance et Miles Bridges est le seul frelon à avoir trouvé la route du panier. On se dit alors que la soirée sera longue pour les Hornets, pour tout le monde en fait, mais petit à petit les insectes vont refaire leur nid, LaMelo Ball et Terry Rozier notamment prenant l’aspiration d’un Jalen McDaniels qui avait réveillé tout le monde.

Pendant ce temps ? De l’autre côté du terrain ? Donovan Mitchell ne parvient pas à surfer sur son gros début de match et le Jazz trouve des solutions ailleurs, à savoir dans la raquette, point faible identifié de l’adversaire du soir, et comme Rudy Gobert attend toujours d’être respecté par ses coéquipiers il décide donc d’aller chercher ses points tout seul, comme un grand, faisant de sa relation avec la ligne des lancers la belle bromance de la nuit. 15/16 au final du point de pénaltoche, un record en carrière pour lui, et une fiche qui se grisera au total avec 23 pions et 21 rebonds, nouveau double-double de goret dans une saison incroyablement garnie pour le moment. Les Hornets revenus et même devant au score durant une poignée de secondes, le Jazz qui bombe le torse avec deux gros tirs de Bojan et un Mitchell incisif, au final une victoire « plutôt tranquille » pour Salt Lake City, et un Rudy probablement pas totalement satisfait puisque malgré la perf du soir c’est une série de 64 matchs (!) de suite au dessus des 50% au tir que RG a vu se stopper cette nuit à cause d’un 4/10 loin d’être honteux mais peu habituel pour le joueur le plus adroit de toute la Ligue.

Est-ce que cette info empêchera la Gobe de bien dormir dans les prochains jours et de passer un bon Noël ? Peu probable. Ce qui est sûr c’est que lorsqu’un mec de 2m17 avec des mains croise les Hornets le résultat est souvent vénère, et cette nuit notre ministre de la Défense n’a pas été l’exception qui confirme la règle. Allez, vite, un troisième All-Star Game, un quatrième DPOY et un tour de plus passé en Playoffs, quelle vie mon Rudy.