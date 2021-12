Allez, café – le replay : les dernières rumeurs de transferts en NBA !

Vous en avez pris l’habitude, soirée NBA rime parfois, souvent, avec Allez Café, rendez-vous devenu incontournable dans le Twitch Game. On part donc sur un nouveau replay du genre, avec tout ce qu’il faut d’analyse et de bonne humeur pour attaquer les fêtes comme il se doit !

Envoyez le programme ! Eeeenvoyez le programme ! Au menu de ce Allez, café de début de semaine ? Un focus sur les Joueurs de la Semaine, j’ai nommé ces messieurs Jayson Tatum à l’Est et Karl-Anthony Towns à l’Ouest, mais surtout une bonne grosse analyse sur les dernières rumeurs de transfert en NBA. Qui va se faire échanger d’ici la trade deadline du 10 février, où en est-on sur Ben Simmons, sur Damian Lillard, sur Myles Turner, etc. Bientôt Noël mais c’est bien de valises dont on parle le plus en ce moment dans la Grande Ligue, plus encore que de cadeaux, à l’heure où le mot protocole est également très en vue en NBA comme ailleurs…

Vous savez déjà quoi faire au petit matin : petite tasse, petit café, et un bon début de journée avec le replay de ce nouveau Allez, café, et nous on vous dit… à très vite pour de nouvelles aventures !