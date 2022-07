Alors que la planète basket (surtout les planètes Minneapolis et Saint-Quentin) avaient les yeux rivés hier sur la conférence de presse d’intronisation de Rudy Gobert avec sa nouvelle franchises des Wolves, le Jazz en a profité en soum-soum pour balancer sur ses réseaux une petite vidéo de soixante secondes afin de dire – une première fois – merci à son ancien pivot. Il en faudra un peu plus pour revenir sur neuf ans d’histoire commune, mais c’est un très bon début.

Juin 2013, Rudy Gobert est drafté par les… Nuggets, si si, et tradé dans la foulée dans l’Utah par… Tim Connelly, tiens tiens. Neuf ans plus tard le chemin parcouru est immense, et Rudy Gobert part dans le Minnesota auréolé, entre autres, de trois trophées de meilleur défenseur de l’année et de trois sélections de All-Star. Collectivement tout aura été dur passé le printemps, chaque année ou presque, mais depuis son arrivée en NBA Rudy s’est clairement imposé comme un joueur qui compte, et comme l’un des tous meilleurs de l’histoire de la franchise mormone, tout simplement. Une place à part dans les livres d’histoire du Jazz, on en parlait récemment ici, et un départ qu’il sera difficile de combler, tant sur le plan sportif que sur le plan humain car la communauté toute entière du Jazz s’accorde à dire que le Frenchie est un grand homme et ses nombreuses apparitions dans le milieu associatif notamment sont là pour en témoigner. On fait quoi dans ces cas-là ? On fait le deuil, on envisage l’avenir autrement, mais on n’oublie pas de remercier les icônes locales et le plus souvent avec une petite video tribute qui va bien. Ça ne mange pas de pain, ça permet aux fans de réviser leur français et ça nous rappelle, si besoin, à quel point la Gobe a compté dans l’Utah dernièrement.

Les retrouvailles s’annoncent mouillées la saison prochaine lorsque Rudy débarquera avec Karl-Anthony Towns pour s’essuyer les pompes sur Donovan Mitchell et la nouvelle génération du coin. En attendant envoyez la vidéo, ça dure une minute et c’est garanti 100% baguette camembert.