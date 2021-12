Doc Rivers a répondu aux anciens joueurs NBA qui veulent rejouer : « Tu ne peux plus jouer. De quoi tu parles ? Jouer une partie de golf ? »

Alors que beaucoup d’équipes sont décimées par le COVID, de nombreux joueurs profitent de cette opportunité pour gratter un spot dans un roster, même pour dix jours. Si on a surtout vu des habitués de la G League ou des jeunes trentenaires pour le moment, il semble que d’autres éléments plus « anciens » songent à proposer leurs services. Au culot, sait-on jamais, mais au moins ils savent que la porte de Doc Rivers est fermée.

On faisait justement le point sur les dernières signatures cet après-midi. Avec des effectifs privés de huit, neuf voire dix joueurs, les franchises NBA se doivent de se renforcer sous peine de voir leurs matchs reportés par la NBA. Dans cette course aux recrues, beaucoup voient une opportunité de percer dans la Ligue ou de se relancer (exemple Isaiah Thomas). Et puis, il semble y avoir une troisième catégorie, celle des joueurs vraiment vieux (reste à voir où est la limite) qui rêvent d’un gros comeback. Si on n’a pas vu le moindre cas jusqu’à présent, ce scénario existe bel et bien et il y a des candidats. C’est Doc Rivers qui le confirme dans des propos relayés par Mark Murphy du Boston Herald.

« J’ai reçu quelques coups de fil et je leur ai dit : tu te moques de moi ? Tu ne peux plus jouer. Tu ne peux pas jouer au basket. Qu’est-ce que tu racontes ? Une partie de golf ? »

La réponse est cash et elle a au moins le mérite d’être claire. Malheureusement, aucun nom n’est communiqué mais on serait bien curieux de savoir quels anciens ont fait un appel du pied à Doc. Est-ce qu’on part sur des jeunes retraités qui se disent qu’un peu de rab ne serait finalement pas si mal, genre Vince Carter ? Connaissant le coach et son rapport privilégié avec les joueurs, dur de croire qu’il répondrait ainsi à des gars en quête de rebond comme Lance Stephenson ou même Monta Ellis, ça serait quand même sacrément dur. Pour le voir fermer la porte à double tour, il faut vraiment que son interlocuteur soit un gars qui a disparu des radars, quitte à ne pas mettre un pied sur un terrain depuis un moment. On penche davantage sur un joueur qui est en Big 3 ou alors un ancien qui est un peu nostalgique. Allez Doc, avoue-nous tout, Ray Allen est déçu d’avoir perdu son record à 3-points et il s’est dit qu’en dix jours il pourrait le récupérer. Ou bien c’est Kevin Garnett qui a décidé de faire un petit concours de trashtalking avec Joel Embiid à chaque entraînement. Bon ok, on plaisante, mais on veut quand même des noms !

La Ligue n’a jamais semblé si ouverte et certains joueurs âgés se prennent à rêver d’un comeback improbable. À voir si certains coachs se laisseront tenter mais pour Doc Rivers la réponse est très claire : c’est un gros non.

Source texte : Boston Herald