Après un large succès face aux Bulls, les Sixers continuent de pouvoir prétendre à chiper la seconde place de l’Est aux Celtics. Pourtant, ce n’est pas l’objectif principal du coach de l’équipe, Doc Rivers. L’homme veut mettre la santé de ses joueurs majeurs devant tout le reste, et n’exclut pas de les reposer autant que nécessaire avant les Playoffs. L’expérience ?

Voilà une décision qui ne devrait provoquer qu’un demi sourire du côté des bureaux de la NBA, qui s’exprime souvent pour signifier son agacement quant au principe de load management. Cette pratique, qui consiste à ne pas faire participer certains joueurs importants à des matchs de fin de saison régulière, n’est effectivement pas très bonne pour le business. Sportivement, c’est en revanche une opération intéressante, puisque pouvoir arriver début avril avec des leaders frais et bien dans leurs baskets est un avantage qui peut s’avérer décisif.

Tout cela, Doc Rivers l’a bien saisi. Après le match entre son équipe et les Bulls, il a ainsi déclaré que la place de dauphin à l’Est ne serait absolument pas une priorité en comparaison du repos dont ont besoin ses stars. On parle ici de Joel Embiid et de James Harden, mais également de PJ Tucker, véritable atout défensif pour Philadelphie. Son crédo ? Avoir des blessés, c’est trop pénalisant une fois le printemps venu.

“Nous avons participé aux Playoffs deux ans de suite avec des blessures. Et nous savons tous que nous ne gagnerons pas en Playoffs si nos gars clés ne sont pas en forme. Point” – Doc Rivers

Doc Rivers vient de s’exprimer très clairement sur les intentions des Sixers : la santé avant tout. Philadelphie ne forcera RIEN pour être Top 2 à l’Est, s’il faut reposer Harden, Embiid et Tucker sur les trois prochaines semaines, ce sera fait. Sage décision, faut être à 100%. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 23, 2023

Avec dix matchs restants, les Sixers risquent donc de ne rien forcer. Une décision sage, qui relance également la question de la longueur des saisons. En trame de fond, le débat sur le besoin ou non d’avoir des régulières si consistantes qui forcent souvent les coachs à ménager les gros joueurs durant les dernières semaines. En tout cas, Doc Rivers a lui fait son choix.

