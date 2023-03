Léger bug à la lecture de cette info tard dans la nuit, mais on est bel et bien sur une vraie rumeur : Austin Reaves pourrait bien participer à la Coupe du Monde 2023 avec la sélection… allemande !

Le nom d’Austin Reaves est sur toutes les lèvres actuellement, en raison de ses grosses perfs avec les Lakers, dont il est carrément devenu l’un des leaders en l’absence de LeBron James. 12 points, 3 rebonds et 3 passes de moyenne pour le sophomore, un mois de mars à plus de 18 pions par match et même un career high à 35 il y a trois jours, bref le begey est en pleine bourre et porte actuellement les Lakers en direction – peut-être – des Playoffs.

Mais l’info du jour nous vient concernant Austin Reaves… d’Allemagne, de la Forêt Noire, du Westfalenstadion, du FC Bonne Bière. Oui je viens de résumer en une phrase ma connaissance infinie de ce pays voisin, mais l’essentiel est ailleurs : Austin Reaves a un passeport allemand et son coéquipier Dennis Schroder n’arrête pas de le chauffer afin qu’il participe en septembre à la Coupe du Monde avec la Mannschaft.

Je suis très intéressé, et j’en ai même déjà parlé avec Dennis Schroder. J’en ai également parlé longuement il y a un avec Gordon Herbert (sélectionneur et coach de l’Allemagne, ndlr).

Mais vous allez me dire “comment diantre Auston Reaves peut-il posséder un passeport allemand, non mais quelle idée” ? Eh bien je vais vous répondre. Il se trouve que la mamie de Reaves est allemande et maitrise donc à merveille la recette de la choucroute (qui consiste à tout faire cuire en même temps), et que son frère Spencer Reaves (à ne pas confondre avec Spencer Reed) joue également en Allemagne depuis deux ans. Un peu plus qu’un bail opportuniste donc, et on rappelle également que ça n’est pas le rêve de tout le monde de jouer pour un pays dont certains noms de villes sont constitués uniquement d’une dizaine de consonnes.

En cas de venue de l’arrière cet été avec la sélection, l’Allemagne pourrait donc se pointer avec un roster comprenant Dennis Schroder, Austin Reaves, Franz et Moe Wagner, Daniel Theis, Maxi Kleber et Isaiah Hartenstein. A l’échelle FIBA ça ressemble presque à une Dream Team, et si nous on peut avoir un mois d’Austin Reaves en plus on ne dira certainement pas non.

Il est 11h05 et nous voilà partis à imaginer Austin Reaves s’envoyer des grandes mousses devant Derrick en bouffant des saucisses. Elle est pas belle la vie ? Allez, envoyez la suite, moi j’ai un plat teuton qui mijote.

Source : Jonathan Sherman – Lakersdaily.com