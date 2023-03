Régularité et longévité. Voilà ce qui peut caractériser la carrière d’Erik Spoelstra avec le Heat. Depuis cette nuit, le coach de Miami est officiellement de ceux qui ont mené une seule et même franchise à 700 victoires. Un exploit qui place le technicien dans un groupe très, très prestigieux.

Dans l’histoire de la noble ligue qu’est la NBA, seuls quatre coachs ont réussi l’exploit de remporter 700 matchs sur le même banc. Leurs noms ? Red Auerbach, Jerry Sloan, Gregg Popovich… et donc Erik Spoelstra. Après avoir hérité du titre de coach en 2008, l’homme a brillamment mené ses troupes à deux titres NBA en cinq finales jouées. En 2012 puis 2013, avec les Tres Amigos comme figure de proue de son effectif.

Les débuts en 2010 n’ont pourtant pas été des plus faciles, puisqu’Erik s’est retrouvé sur un siège éjectable après seulement vingt matchs. Chris Bosh et LeBron James frustrés, mais pas de quoi entacher la confiance que lui portait son supérieur et mentor Pat Riley. C’est d’ailleurs dans une volonté de laisser le jeu à des jeunes plus au fait technologiquement que le Patoche a laissé sa place à l’un de ses jeunes assistants.

Congrats to Erik Spoelstra of the @MiamiHEAT for becoming the 4th coach in NBA history to reach 700 career wins with a single franchise! He joins Gregg Popovich (Spurs), Jerry Sloan (Jazz) and Red Auerbach (Celtics) pic.twitter.com/DZRPbfYRj1 — NBA History (@NBAHistory) March 23, 2023

Cette récompense est un aboutissement de plus pour une carrière déjà bien garnie. Son ratio de victoires avec South Beach ? 59%, c’est très honnête. Une milestone qui traduit également la confiance et l’amour d’un coach pour sa franchise. Rappelons également qu’en 2014, Riko est devenu le troisième entraîneur de l’histoire à emmener son équipe en finales NBA quatre fois de suite. En 2019, il devenait l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de Miami, sous les yeux du tonton Pat. Un beau symbole.

700 victoires en NBA, c’est fort. 700 victoires avec la même équipe, c’est aussi la preuve d’une capacité d’innovation et de compréhension poussée du jeu et de ses évolutions. Jamais pris à revers, ayant toujours adapté son équipe à la structure tactique globale de la ligue, Erik devrait ainsi continuer à gagner encore un peu en Floride, puisque son contrat court actuellement jusqu’en 2024.

Source : NBA History