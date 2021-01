Récit rocambolesque d’un Sixers-Nuggets rocambolesque : voilà ce qu’il fallait lire entre les lignes hier à Philadelphie

Une grosse vingtaine de jours après le début de la saison, le COVID commence à se montrer plus que menaçant en NBA. Quelques malades à Chicago, Seth Curry qui galoche des gens dans les files d’attente, et c’est donc tout naturellement sa franchise de Philadephie qui se retrouve au centre de l’attention. Prévus au programme hier soir face à Denver, les Sixers ont bien failli poser un forfait digne de l’US Oyonnax en DM2 du 01, mais ont finalement réussi sur le gong à aligner huit joueurs, dont sept seulement mettront le short face aux Nuggets. Allez, récit rocambolesque d’un Sixers-Nuggets rocambolesque, on vous laisse trier le vrai et le faux.

14h30 : Shams Charania envoie une première saillie. Seth Curry positif, c’est évidemment toute sa clique qui a pris des risques sans le savoir, et le protocole en place nous indique qu’un paquet de mecs sont incertains pour le match du soir.

76ers’ players currently listed questionable for Saturday vs. Denver due to health and safety protocols: Joel Embiid, Tobias Harris, Danny Green, Shake Milton, Matisse Thybulle, Vincent Poirier, Paul Reed — Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2021

14h41 : Tim Bontemps précise en sus que trois autres joueurs sont absents et/ou nuls, pour des raisons de santé indépendantes du COVID

Sixers on the latest injury report: Seth Curry (health and safety), Terrance Ferguson (personal) and Mike Scott (left knee contusion) are out. Joel Embiid, Danny Green, Tobias Harris, Shake Milton, Vincent Poirier, Paul Reed and Matisse Thybulle are all questionable (H&S). — Tim Bontemps (@TimBontemps) January 9, 2021

14h52 : selon Adrian Wojnarowski, l’ensemble de l’organisation des Sixers est bloqué à l’hôtel, attendant des indications de Roselyne Bachelot.

The plan remains for the Sixers to bus back to Philadelphia tonight ahead of Saturday’s game vs. Denver, but team still is waiting in a Manhattan hotel. https://t.co/GqyMF1Eh4H — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 9, 2021

15h11 : selon notre source infiltrée, les joueurs passeraient le temps en enchainant les parties de Puissance 4, sauf Dwight Howard d’ailleurs, qui galère pas mal à comprendre les règles.

16h36 : toujours selon Shams, on apprend que le groupe de personnes en quarantaine à New York a été autorisé à voyager et rejoindra donc la Pennsylvanie pour aller refiler le virus aux Nuggets dans la soirée.

The 76ers’ traveling party is leaving New York soon to return to Philadelphia after quarantining, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2021

17h52 : la NBA annonce officiellement que le match aura lieu. En d’autres termes, démerdez-vous mais tout le monde doit être négatif sinon on vous tabasse.

The Sixers-Nuggets game will be played today, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 9, 2021

17h55 : en réponse à la menace NBA, les Sixers annoncent neuf joueurs disponibles, tout va bien dans le meilleur des mondes.

The Sixers are expected to have nine eligible players today, including three cleared from protocol: Joel Embiid, Danny Green and Paul Reed, sources tell ESPN. https://t.co/4TBl3xJXaq — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 9, 2021

18h : quatre des joueurs incertains sont officiellement listés out pour le match. Le roster de Doc Rivers prend du plomb dans l’aile, et on comprend alors que Doc Rivers n’est pas vraiment docteur.

76ers’ Tobias Harris, Shake Milton, Matisse Thybulle and Vincent Poirier are each out today vs. Denver due to health and safety protocols and will receive quarantine period, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2021

18h10 : Vincent Poirier déclare je cite « dommage, j’étais bien les derniers jours, ça met un gros frein à mes ambitions de All-Star Game »

18h21 : Shams Charabia est bien informé et nous indique qu’un membre du staff a été contrôlé positif, comme Richard Virenque en 97 enfin presque. La franchise est aux abois, ainsi que le ministère de la santé des Etats-Unis (qui, au passage, n’existe pas).

A member of the 76ers training staff has registered a positive coronavirus test, leading to additional contact tracing within team, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. NBA is continuing its review process. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2021

18h22 : comme Adrian Wojnarowski est trop fort, il lâche son pavé sur ESPN et explique une nouvelle fois que neuf joueurs seront bien présents ce soir, en tenue. Ca nous rappelle étrangement quand on avait annoncé un destin de titulaire à Sam Young aux Spurs, ou quand on avait annoncé Anthony Bennett Rookie Of the Year.

19h11 : ah, Joel Embiid et Ben Simmons sont également déclarés out pour ce soir car selon nos sources un action ou vérité aurait dérapé la veille, et on préfère ne pas vous raconter comment tout ce petit monde a possiblement contracté le virus. Bizarre, on n’entend plus le Woj.

76ers stars Joel Embiid and Ben Simmons are out today vs. Denver due to injury, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2021

19h18 : Shams Batavia nous apprend en fait qu’aucun des joueurs précédemment en quarantaine ne serait positif. Autre nouvelle à l’heure de l’apéro, c’est en fait en raison de blessures que Joel Embiid et Ben Simmons seront laissés au repos face à Denver.

Sources: The 76ers players quarantined in New York tested negative for coronavirus 13 hours prior to tip off and no other cases are suspected within the organization. Embiid and Simmons will sit due to injury. This is the fluid landscape of playing through a pandemic. https://t.co/HR6B23ehxw — Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2021

19h19 : entre temps Adrian Wojnarowski a retrouvé sa langue et nous explique que l’absence de Ben Simmons est due à un gonflement au genou et que celle de Joel Embiid serait en lien avec une tension au niveau du dos. A d’autres. Du coup, Mike Scott est rebasculé sur la feuille de match, parce que sinon les Sixers ne sont plus que sept, et sinon les Sixers ne pourraient plus jouer, US Oyonnax toussa toussa.

The Sixers are expected to have nine eligible players today, including three cleared from protocol: Joel Embiid, Danny Green and Paul Reed, sources tell ESPN. https://t.co/4TBl3xJXaq — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 9, 2021

19h21 : Joel Embiid tweete qu’il était en fait hors de question pour lui de jouer un match lors duquel Dwight Howard joue plus de vingt minutes. Puis il efface son tweet.

19h22 : Doc Rivers annonce qu’effectivement Mike Scott sera en tenue mais ne devrait pas jouer. La raison officielle ? Une blessure. La raison officieuse ? Le fait qu’il soit nul, tout simplement.

21h : début du match entre sept Sixers et douze Nuggets.

23h30 : Tyrese Maxey vient donc de scorer 39 points et Isaiah Joe a joué 45 minutes.

23h45 : Dwight Howard déclare ne toujours pas avoir compris les règles du Puissance 4.

Voilà pour le récit d’une fin d’après-midi complètement folle avec une bonne (non) nouvelle pour les amateurs d’histoires à rebondissements : ce soir on se refait la même avec les Celtics, alors vous pouvez d’ores et déjà réfléchir à votre pick TTFL du soir : Payton Pritchard ou Daniel Theis.