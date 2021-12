Nouveau record NBA : Chris Paul a été titulaire au cours de ses 1119 matchs en carrière, le banc c’est un concept pour CP3

Un mois après avoir dépassé Steve Nash au classement all-time des distributeurs de caviars, Chris Paul a enregistré un nouvel accomplissement à son tableau de chasse lors du carton contre les Hornets (136-106). CP3 en est désormais à son 1119ème match – et toujours en tant que starter – depuis le début de sa carrière. Aucun joueur n’avait enchaîné une telle série dans le passé, c’est donc un nouveau record NBA.

Les Suns (24-5) sont avec les Warriors au sommet de la Conférence Ouest, les Valley Boys sont décidés à prouver que leur dernière saison n’avait rien d’un hasard et, pour cela, un chef d’orchestre du calibre de Chris Paul est indispensable. Après avoir battu le record de victoires d’affilée de la franchise et contribué à la hisser au top de la Ligue, il peut désormais ajouter à son CV 1119 matchs en carrière avec la mention titulaire en gros. En quoi cela est-il spécial ? Tout simplement car aucun joueur n’avait commencé une carrière avec plus de 1118 matchs consécutifs en tant que titulaire. Même un LeBron James a connu le banc une fois à Cleveland (en 2008). Le record appartenait à Patrick Ewing et la légende des Knicks est désormais dépassée par le Point God.

Chris Paul has started in each of his first 1,119 career games, the longest streak to start a career among players to debut since 1970-71 (when starts became official).@CP3 – 1,119 games@CoachEwing33 – 1,118@carmeloanthony – 1,054 pic.twitter.com/tnhgygV5Ul — Crazy Stats (@NBAcrazystats) December 20, 2021

Plus longue série de matchs joués en tant que titulaire depuis le début de carrière :

Chris Paul – 1119 matchs

Patrick Ewing – 1118 matchs

Carmelo Anthony – 1054 matchs

Kevin Durant – 866 matchs

Dikembe Mutombo – 856 matchs

Il ne fait aucun doute que c’est une grande réussite pour Chris Paul, et son incroyable longévité y a certainement joué un rôle, cette longévité qui lui est assez souvent enviée du côté des camarades de sa classe de draft (2005). “Je suis un peu jaloux qu’il brille toujours” disait Deron Williams récemment. D-Will a été drafté troisième, juste avant CP3 qui a été choisi à la quatrième place par les Pelicans. Depuis, Deron Williams a pris sa retraite de la NBA et Chris Paul ? Il continue à pulvériser les records et à s’incruster un peu plus dans la conversation du meilleur meneur. Pour en revenir au record, on remarque malgré tout que l’historique ne remonte que jusqu’à 1970, au moment où les matchs joués en tant que titulaires ont commencé à être comptabilisés. Cela signifie que tous les joueurs qui ont joué avant sont écartés d’office, tout comme un certain Kareem Abdul-Jabbar qui a commencé en 1969 et à qui il manque du coup quelques lignes de stats. Tant pis pour les anciens, tant mieux pour CP3.

Chris Paul a débuté ses 1119 matchs en carrière et aucun autre joueur (dans la limite des bouquins d’histoire de la Ligue) n’avait fait aussi bien. Nouvelle preuve de longévité pour le Point God, reste à valider tout ça avec le dernier élément qui manque : une bague.

Source texte : Crazy Stats