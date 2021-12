La course à la Progression de l’année 2021-22 : qui est sur le podium, qui est numéro 1 ? Apéro TrashTalk

Après l’apéro spécial Rookie Of the Year, on enchaîne direct avec le Most Improved Player : alors, qui a fait le plus de progrès depuis l’année dernière ?

Après Julius Randle en 2021, c’est déjà l’heure de se pencher sur la plus grosse progression de la saison 2021-22. Après deux mois de compétition : qui a surpris tout son monde ? Qui a step-up comme personne ? Qui est ce joueur qui ne ressemble déjà plus à sa version 2021 ? Beaucoup de candidats et on va faire le tour de plusieurs dossiers bien sérieux. On pense notamment à Miles Bridges, Ja Morant, Jordan Poole mais aussi Tyler Herro, les grands favoris sur ce début de saison. On s’intéressera aussi à certains cas plus spécifiques comme celui des sophomores. Alors qu’il est plutôt rare de voir un mec de deuxième année remporter cette récompense (sauf des exceptions comme Gilbert Arenas ou Monta Ellis, par exemple), on se demande si un Tyrese Maxey, un Desmond Bane ou un Cole Anthony peut faire mentir les statistiques et gratter le Most Improved Player au nez et à la barbe de la concurrence. Le décor est posé, reste plus qu’à trancher : qui est le MIP sur ce début de saison ?

