La course au Rookie de l’année 2021-22 : qui est sur le podium, qui est numéro 1 ? Apéro TrashTalk

Deux mois après le début de saison, c’est déjà l’heure de se pencher sur les awards : on commence ce midi avec un apéro spécial Rookie Of the Year.

Ici, le lien magique vers la page qui accompagne toutes vos journées et toutes vos nuits.

Ils sont jeunes, ils sont l’avenir de la NBA et certains ont déjà commencé à faire du sale dès l’an I. Vous l’aurez compris, on va parler rookie pendant le déjeuner et c’est déjà le moment pour nous de faire une première prédiction concernant le futur vainqueur. Alors, qui pour remporter la statuette en juin prochain ? L’incroyable Evan Mobley a-t-il déjà tué le game ? Scottie Barnes est-il la meilleure alternative ? Quid de Cade Cunningham qui monte progressivement en puissance sur les dernières semaines ? On fait le tour de la dernière cuvée pour distribuer les bons points, tout en revenant sur nos attentes par rapport à la hype des uns et des autres. Évidemment, on va revenir sur les principaux prospects mais on n’oubliera pas les belles surprises qui ont atterri un peu plus loin. L’objectif est simple : se constituer un premier podium dans la course au Rookie de l’Année. Vous êtes chauds ? Let’s go !

