Programme NBA : le menu n’est peut-être pas copieux, mais ce Lakers – Suns est un dessert parfait

Seulement cinq affiches au programme de notre nuit NBA mais un Lakers – Suns qui devrait valoir le coup d’œil jusqu’au petit matin. Les horaires, les infos essentielles, c’est juste en-dessous.

# LE PROGRAMME DU MARDI 21 DÉCEMBRE 2021

1h30 : Heat – Pacers

Heat – Pacers 1h30 : Knicks – Pistons

: Knicks – Pistons 2h : Pelicans – Blazers

Pelicans – Blazers 2h30 : Mavs – Wolves (BeIN Sports 4)

: Mavs – Wolves (BeIN Sports 4) 4h : Lakers – Suns (BeIN Sports 1)

Lakers – Suns (BeIN Sports 1) Nets – Wizards : reporté

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Lakers – Suns (4h) : si quelqu’un vous dit un autre match que celui-ci, c’est qu’il (ou elle) est fan d’une autre franchise qui joue cette nuit car ce Lakers – Suns est clairement l’affiche qui brille le plus ce mardi. Avec Devin Booker qui a signé son retour dimanche soir, les Suns peuvent à nouveau aligner leur Big 3 et ils tombent sur une équipe de L.A. amputée d’Anthony Davis mais qui est tombée les armes à la main à Chicago. Si Phoenix part avec l’étiquette de favorite, les angelinos peuvent compter sur un public tout acquis à leur cause pour pousser les cactus dans leurs retranchements. Lors de la première confrontation cette saison, les Suns avaient largement dominé les débats malgré un beau comeback des Lakers en fin de match. Espérons voir une rencontre un peu plus serrée et un finish sous forme de thriller pour les retrouvailles d’une grosse partie du Banana Boat (LeBron, CP3, Melo). Vu le casting sur le terrain, on veut un match cinq étoiles.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Inutile de mettre un réveil pour voir les Nets et les Wizards, le match a été reporté.

Pas de Luka Doncic, pas d’Anthony Edwards, un Kristaps Porzingis questionable, personne n’est prêt pour le duel à 35 points entre Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns.

Damian Lillard a retrouvé sa montre depuis quelques matchs et il pourrait bien prendre chaud contre la faible défense des Pelicans. Si certains se demandent qui prendre en TTFL, au cas où.

Les Pacers doivent profiter des malheurs du Heat pour venir gagner à South Beach.

Si les Knicks perdent à domicile contre les Pistons, on connait une fanbase qui va grincer des dents. Attention Tom Thibodeau !

Beaucoup d’absents pour cause de COVID mais on peut toujours mater des matchs alors profitons-en ! Rendez-vous à partir de 1h30 sur l’oiseau bleu pour décortiquer tout ça en famille.