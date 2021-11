C’est officiel, les Nuggets sont maudits : infirmerie pleine à craquer, saison… déjà à jeter ?

Après Jamal Murray, P.J. Dozier et en attendant une éventuelle update dans le dossier Michael Porter Jr., les Nuggets commencent à douiller sévère du côté de l’infirmerie. Comment peut-on avoir autant la poisse ?

Il y a quelques années, on parlait du chat noir qui rodait dans les couloirs du Moda Center de Portland. Greg Oden, Brandon Roy, sans compter toutes les petites blessures à côté, beaucoup voyaient la franchise de l’Oregon comme le lieu à fuir pour rester en bonne santé. Une triste casquette qui pourrait bien avoir changé de tête puisque le karma semble désormais s’abattre sur Denver. Le fait de perdre trois joueurs pour la saison (MPJ à confirmer) est déjà suffisant pour remporter le titre de franchise la plus maudite du moment mais si on regarde plus loin, on voit que les Nuggets ne partent pas de rien. Voyons un peu le sort des titulaires sur les trois dernières saisons. Jamal Murray ? 45 matchs manqués. Gary Harris (parti depuis à Orlando) ? 67. Will Barton ? 70. Paul Millsap ? 50. Et on ne compte pas les bobos des remplaçants. Dans ce marasme, seul Nikola Jokic a su sauver les meubles avec deux petites rencontres manquées en trois ans. Le signe que les choses vont vraiment mal ? Le Joker en a déjà raté le double et on n’a même pas atteint les 20 matchs cette saison (18). C’est quand on croit atteindre le fond qu’on se rend compte qu’il est possible de tomber encore plus bas.

Dans ces conditions, comment imaginer des perspectives réjouissantes sur le terrain ? Avec deux joueurs majeurs à l’infirmerie et un vrai role player en moins, Mike Malone va devoir faire du bricolage et il ne faudra sans doute pas espérer des miracles. Après un début très solide, la franchise des Rocheuses a enchaîné cinq revers consécutifs et les voilà déjà à la neuvième place à l’Ouest. On ne va évidemment pas partir sur une stratégie tanking, d’autant que Nikola Jokic finira bien par revenir sur le terrain, mais on risque tout simplement une nouvelle saison sans ambition. Les Playoffs sont largement à portée de main mais peut-on vraiment espérer un gros run ? Sans doute pas, l’idée sera de faire bonne figure quoi. Le seul point positif dans tout cela, c’est que les Nuggets vont pouvoir offrir du temps de jeu et des responsabilités aux petits jeunes comme Zeke Nnaji, Bones Hyland voire Bol Bol qui sait. De quoi gagner en profondeur avant le retour des tauliers. Ça ne consolera sans doute pas la fanbase des Rocheuses mais on fait avec ce qu’on a.

Le calvaire se poursuit chez les Nuggets ! Jamal Murray out pour la saison, P.J. Dozier out pour la saison, Michael Porter Jr. également en mauvaise posture, sans oublier les premiers bobos du Joker… Oubliez le basket, nous voilà dans la série Urgences.

