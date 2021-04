Rupture des ligaments croisés du genou gauche pour Jamal Murray : catastrophe à Denver, la pépite des Nuggets met fin à sa saison

Et voilà, on la sentait venir celle-là… Le genre de papier que tu détestes écrire mais il faut bien se lancer. Les images vues cette nuit faisaient déjà froid dans le dos, le diagnostic a confirmé nos craintes : il s’agit d’une blessure très grave pour Jamal Murray. On ne le reverra pas avant un moment… Allez, on vous dit tout.

Les heures passaient aujourd’hui et inévitablement, on allait savoir vers 16-17h le verdict terrible pour Jamal Murray. Le joueur s’était effondré cette nuit, se tordant de douleur et tenant son genou fermement. Le plus inquiétant dans ces moments-là, c’est qu’il semble se faire mal tout seul. Si la civière n’était pas de sortie, le fait qu’il ne puisse pas s’appuyer, ne serait-ce qu’un peu, sur sa jambe gauche faisait craindre le pire. On avait un mince espoir qu’il ne s’agisse pas des ligaments croisés mais malheureusement c’est le cas… Shams Charania de The Athletic a balancé la terrible nouvelle, rapidement relayé par Marc Stein du New York Times. C’en est fini de la saison de Jamal Murray…

Nuggets star guard Jamal Murray has a torn ACL in his left knee, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2021

The Nuggets announce that Jamal Murray is out indefinitely after being diagnosed with a torn anterior cruciate ligament in his left knee. — Marc Stein (@TheSteinLine) April 13, 2021

Quel coup de tonnerre sur le Colorado ! Quatrièmes à l’Ouest, ils ne faisaient que monter en puissance et le retour de Jamal Murray (absent depuis quatre matchs et revenu cette nuit) devait permettre de voir la machine à plein régime. Mike Malone et les siens se réveillent avec une sacrée gueule de bois. Avec la blessure longue durée de leur meneur titulaire et co-star, ce sont leurs ambitions de titre qui en prennent un coup. Même s’il n’avait pas les mêmes chiffres que dans la bulle (où il avait cramé tout sur son passage, avec notamment ce duel insensé avec Donovan Mitchell), le Canadien réalisait sa meilleure saison statistique avec 21 points, 5 passes, 4 rebonds, près de 48% au tir et 41% de loin. Comment imaginer la fin de saison de Denver désormais ? Le titre est-il toujours jouable ? Jokic va-t-il devoir mettre la cape de superhéros tous les soirs et porter (encore plus) son équipe sur ses larges épaules ? Le départ de son meilleur acolyte laissera un vide que Facundo Campazzo (qu’on adore) ne saurait combler à lui seul. En dehors de l’aspect purement sportif, c’est évidemment un énorme coup dur pour le joueur qui s’affirmait de plus en plus comme un des meneurs les plus kiffants à voir jouer. Aucune date n’est sortie pour son retour au jeu mais on croise les doigts quant au fait qu’il puisse attaquer la saison prochaine ou au moins une bonne partie. C’est une énième blessure grave qui touche une star de la Ligue après Thompson en début de saison ou encore LaMelo Ball il n’y a pas si longtemps. On espère que le calendrier de plus en plus dense mis en place ne causera pas de nouvelles blessures. On en a déjà bouffé bien assez comme ça…

Jamal Murray s’est fait les ligaments croisés et sa saison est, bien entendu, terminée. Beaucoup de courage envoyé à lui pour sa convalescence et on espère à très vite sur les parquets pour de nouvelles dingueries.

