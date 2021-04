Chris Paul écrit un peu plus sa légende : Point God grimpe au sixième rang des intercepteurs, et Scottie Pippen est dans le rétro

Décidément, on n’aura jamais entendu autant parler de Chris Paul que ces dernières semaines. Mais il faut dire que le bonhomme reste un génie de ce sport. Il vient de dépasser la légende des Chicago Bulls, Scottie Pippen, au classement des interceptions et accède à la sixième place, derrière un bon paquet d’autres légendes. Quelque chose nous dit que c’est pas fini.

John Stockton, Jason Kidd, Michael Jordan, Gary Payton et Maurice Cheeks sont, dans cet ordre, les cinq premiers au classement all-time des interceptions. Et préparez-vous à ce que cela bouge encore parce que le Point God n’est pas prêt de s’arrêter en si bon chemin. Lui, habitué à gratter tous les ballons, à être sur les lignes de passes, a de quoi aller chercher au minimum la cinquième place de ce classement. CP3 a actuellement à son actif pas moins de 2 308 ballons volés. Il vient ainsi de dépasser la légende Pippen et ses 2 307 interceptions – pas mal les Bulls quand il s’agissait de piquer de la gonfle hein ? – Ses 2 308 ballons volés, en quinze saisons NBA, montrent, s’il fallait encore le prouver, l’impact de CP3 de ce côté du terrain. Alors qu’il vient tout juste de dépasser les 10 000 caviars en carrière, Chris Paul se rajoute une ligne à un palmarès statistique déjà bien fourni, à défaut d’un bijou autour du doigt.

Pour aller chercher tout le monde devant, cela semble bien compliqué. Le seul intouchable dans ce classement est bel et bien John Stockton. Disons qu’avec 3 265 interceptions en carrière, il semble un peu haut pour quiconque oserait aller le chercher. Cela implique une trop grande longévité et une trop importante régularité. Cependant, on peut tourner nos regards vers les places que le Point God peut potentiellement atteindre. Selon Basketball-Reference, Maurice Cheeks sera lui aussi bientôt dans le rétro. Cinquième avec 2 310 interceptions – soit deux de plus que Chris Paul, ça devrait être réglé d’ici un, deux ou trois matchs à tout casser. Mais il se pourrait bien qu’il puisse aller tutoyer Gary Payton – 2 445 steals – ou Michael Jordan – 2 514 steals – s’il continue sur cette lancée de 2,2 interceptions par match, sur sa carrière. Attention tout de même puisqu’il a un peu baissé en intensité et ne vole « plus que » 1,7 ballon depuis la saison 2014-15. Alors on pourra compter sur les dernières années de Chrissou, mais de là à aller chercher Jason Kidd et Stockton, ça semble compliqué. On pourrait cependant assister d’ici peu à un nouveau record que va décrocher Chris Paul. Il pourrait – spoiler : va – devenir le premier joueur à inscrire 20 000 points et distiller 10 000 passes en carrière. Pour les passes, c’est bon, c’est déjà fait. Pour les points, CP3 n’a plus qu’à inscrire 338 points. Une simple formalité pour lui. Personne n’a jamais atteint ce club, et Paul pourrait bien en devenir le premier membre. De quoi prouver à tout le monde que Monsieur, n’est pas qu’un simple joueur, Monsieur est une légende.

À bientôt 36 ans et après quinze années de NBA, Chris Paul récolte les fruits de son travail de longue haleine et se fait une très belle place parmi les tous meilleurs que le ballon rond ait connu. Un joueur all-time, tout simplement.

