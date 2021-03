Chris Paul encore un peu plus dans la légende : entrée dans le club des 10 000 passes en carrière, ça commence à chiffrer

Petit délice au cœur d’une nuit pleine de belles choses, Chris Paul est donc entré dans un club cher à Greg Guillotin, le club des plus de 10. Ici on parle de caviar mais de caviar basketballistique, et face aux (F)Lakers de Los Angeles le meneur des Suns a donc délivré sa 10 000ème passe décisive en carrière. Ils ne sont que cinq à avoir fait mieux dans toute l’histoire de la Ligue, et on reparlera probablement très bientôt de ce classement tant le Point God semble posé sur des sommets de zenitude actuellement.

Magic Johnson, Mark Jackson, Steven Nash, Jason Kidd et l’intouchable John Stockton, voici les petits génies qui peuvent se targuer au 22 mars 2021 d’avoir délivré plus de passes décisives que Chris Paul dans leur carrière. 10 000. 10 000, la stat est folle et résume assez bien les quinze ans passés par CP3 dans la Ligue, quinze années passées à distiller les dimes et partager son savoir et son QI basket avec des dizaines d’intérieurs. Des bêtes de joueurs bien sûr (David West, James Harden, Devin Booker ou Blake Griffin pour ne citer qu’eux) mais également des pivots moins référencés à la base et devenus aux côtés du meneur de véritables menaces sur pick and roll notamment (Tyson Chandler, DeAndre Jordan, Clint Capela…). Hop, voici d’ailleurs la liste des petits chanceux ayant le plus profité des offrandes du Père Noël le plus malin de sa génération :

Chris Paul’s TOP 10 ASSIST CONNECTIONS in his career! Blake Griffin: 1,157

David West: 1,120

JJ Redick: 634

DeAndre Jordan: 574

Peja Stojakovic: 429

Rasual Butler: 320

Tyson Chandler: 299

Jamal Crawford: 260

Matt Barnes: 226

Caron Butler: 217 CP3: 10,000 career assists pic.twitter.com/FH6MHI2kyy — NBA.com/Stats (@nbastats) March 22, 2021

Un Top 10 qui fait évidemment la part belle aux Clippers et aux Hornets, deux franchises dans lesquelles Chris Paul a passé six années de sa vie, et qui met en lumière des mecs dont l’actuel meneur des Suns a grandement participé à façonner la carrière. Cette nuit c’est Deandre Ayton qui a participé à écrire un nouveau pan de l’histoire de CP3, un DAY qui sera un jour et à n’en pas douter pas loin du classement ci-dessus si les deux hommes continuent leur route ensemble dans l’Arizona, car si Chris Paul est capable de transformer un âne en cheval de course on peut considérer que le pivot de Phoenix a déjà quelques skills de plus qu’un âne.

Chris Paul becomes the 6th player in NBA history with 10,000 CAREER ASSISTS! pic.twitter.com/pavbc9t6OY — NBA (@NBA) March 22, 2021

10 000. Un milestone incroyable, tellement incroyable même, tellement… Chris Paul. Un palier dont pourrait se rapprocher d’ailleurs très vite un certain… LeBron James, disons en début de saison prochaine du fait de sa blessure à la cheville qui contrarie quelques plans, et la présence de LeBron dans ce débat est d’ailleurs une preuve de plus de la dimension dans laquelle se trouve aujourd’hui Chris Paul. Parmi les meilleurs meneurs de l’histoire oui, mais parmi les meilleurs joueurs de basket de toute l’histoire de la NBA surtout. Rien que ça.

Le prochain défi de Chris Paul ? Entrer dans le Top 5 des meilleurs… intercepteurs all-time. Scottie Pippen et Maurice Cheeks ont chaud aux fesses, car ce devrait être une affaire classée dans… une grosse douzaine de matchs. All-time on vous dit.