Ce n’était qu’une question d’heures, et Chris Paul a donc choisi un jour assez stratégique pour dépasser Michael Jordan et devenir le troisième meilleur intercepteur de l’histoire de la NBA. Congrats, gentleman cambrioleur.

C’est donc le jour de l’anniversaire de Michael Jordan, de ses 60 ans, que ce dernier voit Chris Paul l’éjecter du podium des meilleurs intercepteurs de l’histoire en NBA.

Congrats to @CP3 of the @Suns for moving to 3rd all-time in career steals! pic.twitter.com/6YIgVKdcYR — NBA (@NBA) February 17, 2023



Déjà monté sur le podium all-time des passeurs il y a quelques semaines, le meneur des Suns continue d’écrire son histoire, une histoire sans titre pour l’instant mais pleine de chiffres, de plus en plus, même si Jason KIdd et – encore plus – John Stockton sont aujourd’hui hors de portée pour CiPiFruit. Sous les yeux de Kevin Durant, intronisé officiellement hier, CP3 entre donc un peu plus encore dans la légende de son sport et assoit encore sa place parmi les meilleurs de l’histoire à son poste, en compagnie au hasard de Magic Johnson, Stephen Curry, Isiah Thomas, John Stockton ou encore Killian Hayes

Un nouveau cap de passé pour Papy Paul, dont l’objectif n°1 désormais est évidemment d’aller chercher une bague en juin, un rêve devenu un peu plus possible depuis quelques jours et l’arrivée de Kevin Durant à Phoenix. Si ça arrive ? On pourra peut-être bien rediscuter de ce fameux classement all-time à son poste.