LeBron James blessé : un cataclysme pour les Lakers ? Apéro TrashTalk

La soirée de samedi était censée être une fête, on avait même investi le Twitch Game pour du commentaire en direct, mais très vite ce Lakers-Hawks aura viré au drame, surtout si vous êtes fans de la franchis californienne…

Alerte, un cyborg à terre après dix minutes passées sur le parquet, cyborg qui se tord d’abord de douleur avant de revenir planter un gros trois dans le corner, un cyborg quoi, mais très vite la raison l’emporte sur la passion : LeBron James doit être mis sur la touche, on ne badine pas avec les super-héros, aucun risque ne sera pris. Cheville touchée donc, et très vite les questions. La gravité ? La durée ? LeBron James n’est pas le premier Jordan Poole venu et, évidemment, une cheville royale n’est pas traitée de la même manière que la cheville d’un simple humain. Les premières infos sont ainsi très vite tombées, entorse, pas la mer à boire mais, encore une fois, pas-de-risque. Déjà privés d’Anthony Davis jusqu’à la fin du mois de mars minimum, voici donc les Lakers à un tournant assez fou de leur saison, à la fois assis sur la matelas confortable de l’équipe souvent injouable au complet mais également sur celui, beaucoup moins molletonné, d’équipe à abattre pendant qu’il en est encore temps. Les enjeux de la fin de régulière en attendant le retour des deux franchise players ? Ne pas sombrer au classement pour se farcir des Playoffs compétitifs dès le Day 1, responsabiliser les présents (Kyle Kuzma, Talen Horton-Tucker, Dennis Schroder par exemple), et surtout survivre à ce sale modjo qui s’abat sur eux en 2021.

Il faudra réagir, très vite, pour prouver que cette équipe n’est pas uniquement l’équipe de deux joueurs. On peut avoir du mal à le croire, on peut aussi faire confiance au groupe en place mais quoiqu’il arrive on aura très vite les réponses à nos premières questions. En attendant ? Le cyborg recharge la batterie, ça faisait longtemps. Allez, apéro.