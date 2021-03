NBA Top 10 du jour : Bam Adebayo a escaladé Domantas Sabonis, et on n’était pas loin du logo moins de 18

Comme chaque matin… jus d’orange, biscottes confiture et on se regarde le Top 10 de la nuit concocté par la NBA. Cette nuit ? Du dribble, du dunk, du dunk, et encore du dunk, avec en prime quelques agressions mainifestes.

#10 : on pensait l’homme rouillé mais non, Blake Griffin peut encore monter au dunk. Vite, ramenez-lui une voiture à mettre sous le panier.

#9 : Derrick Jones Jr. nous lâche une claquette dunk sur la truffe de Porzingis et ses 2 mètres 21. Fastoche pour le vainqueur du Dunk Contest 2020, n’est-ce pas Dwyane Wade.

#8 : un certain numéro 2 de Cleveland a enrhumé les défenseurs de Toronto d’une feinte de passe dans le dos. A deux doigts de devenir le meilleur n°2 de l’histoire des Cavs tiens.

#7 : fun fact, Jamal Murray ce n’est pas qu’un poignet.

#6 : caviars sur caviars, il en a fait briller des stars, et CP3 passe la barre des… 10 000 passes décisives sur ce alley-oop avec Deandre Ayton.

#5 : énorme poster de Jaxson Hayes sur P.J. Dozier. Le jeune pivot des Pelicans n’a pas eu froid aux yeux, BADABOUM comme dirait un confrère avec un peu de bouteille.

#4 : Kyrie Irving a revêtu le costume d’Uncle Drew, il s’est amusé de la défense des Wizards et conclut avec un floateur main gauche. C’est à se demander qui était le magicien hier.

#3 : voilà un shoot qui a dû raviver quelques malheureux souvenirs. On aurait cru voir l’espace d’un instant Kawhi Leonard rentrer le shoot du Game 7 de 2019 mais non, on était bien à New York, avec Julius Randle dans le rôle de Kawhi.

#2 : Luguentz Dort nous a sorti un contre MONUMENTAL à dix secondes de la fin du match sur John Wall. NOT IN MY HOUSE le mur.

#1 : attention les yeux parce que ça pique de bon matin. Monsieur Bam Adebayo a tout simplement détruit Domantas Sabonis hier soir, sur un poster qui a déjà fait le tour du Monde. Merci Bam pour les travaux.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.