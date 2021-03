Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : Jazz – Nets mercredi, c’est pas encore les Finales NBA, mais ça pourrait le devenir

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Les semaines s’enchaînent à folle allure et les matchs aussi ! Alors que le COVID a marqué le pas depuis quelques semaines, la NBA en profite pour dérouler son calendrier sans accroc dans l’espoir de ne pas prendre de retard sur ses deadlines de fin de saison. Et justement, en parlant de fin de saison, le Jazz reçoit Brooklyn ce mercredi dans une potentielle preview des prochaines Finales NBA. Même s’ils ont ralenti la cadence depuis le All-Star break, les Mormons restent en tête de la Ligue tandis que les Nets sont en train de fondre sur les Sixers à l’Est. KD ne sera pas présent mais le reste de l’équipe devrait être là au grand complet. Une rencontre qu’il ne faudra absolument pas manquer, dans la nuit de mercredi à jeudi à 3h du matin.

Dans la nuit du lundi 22 mars

Cleveland Cavaliers – Sacramento Kings à 0h30 (beIN 4)

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers à 2h (beIN 1)

Los Angeles Clippers – Atlanta Hawks à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 23 mars

New Orleans Pelicans – Los Angeles Lakers à 0h30 (beIN 1)

Miami Heat – Phoenix Suns à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 24 mars

San Antonio Spurs – Los Angeles Clippers à 1h30 (beIN 4)

Utah Jazz – Brooklyn Nets à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 25 mars

Los Angeles Lakers – Philadelphie Sixers à 3h (beIN 1)

Sacramento Kings – Golden State Warriors à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 26 mars

Milwaukee Bucks – Boston Celtics à 0h30 (beIN 1)

New Orleans Pelicans – Denver Nuggets à 1h (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Cleveland Cavalier à 3h30 (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 27 mars

San Antonio Spurs – Chicago Bulls à 1h30 (beIN 4)

New Orleans Pelicans – Dallas Mavericks à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 28 mars

Charlotte Hornets – Phoenix Suns à 19h (beIN 3)

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…