La matinale de TrashTalk, spécial NBA Trade Deadline : Kyle Lowry, John Collins, Victor Oladipo… par ici les dernières rumeurs

Pour la NBA Trade Deadline du 25 mars prochain, TrashTalk a tenu à mettre en place un gros dispositif afin d’être à la pointe de l’actu, qui s’annonce particulièrement chargée dans les jours à venir. En plus du Allez, Café spécial deadline qui vous accompagnera tous les soirs, vous aurez également une matinale pour ne rien rater concernant les dernières rumeurs. Let’s go !

John Collins

Partira ? Partira pas ? Va-t-il prolonger aux Hawks à l’intersaison ? Les questions autour de l’avenir de John Collins sont nombreuses, et les rumeurs également. D’après Kevin O’Connor de The Ringer, les équipes qui seraient vraiment sur le coup à quelques jours de la NBA Trade Deadline sont les Kings, les Celtics, les Mavericks, les Pistons et les Wolves. La contrepartie demandée par Atlanta ? Un jeune joueur prometteur et un premier tour de Draft, ou alors plusieurs choix de premier tour. On apprend également via cette même source que les Hawks auraient demandé un package comprenant Malik Beasley et un premier tour de Draft, mais sans la daronne. Minnesota a dit non.

Kyle Lowry / Heat

Si les récentes rumeurs laissent penser que Kyle Lowry restera chez les Raptors, il faudra tout de même surveiller le Heat. Selon Brian Windhorst d’ESPN et Kevin O’Connor de The Ringer, la franchise de Miami convoite sérieusement le meneur vétéran de Toronto, et ce dernier serait d’ailleurs intéressé pour rejoindre Sud Plage en cas de transfert. L’une des raisons à cela, son amitié avec Jimmy Butler. Mais pour espérer mettre la main dessus, Miami devra lâcher Tyler Herro ou Duncan Robinson selon des sources proches de la Ligue. Le Heat devra également garder un œil sur les Clippers et les Sixers, également dans le coup pour Lowry. Enfin, Miami serait aussi l’un des grands favoris pour signer LaMarcus Aldridge en cas de buyout avec les Spurs, l’intérêt étant réciproque.

Norman Powell

On reste chez les Raptors, mais on bascule chez Norman Powell, dont le nom revient de plus en plus souvent dans les rumeurs depuis quelques jours. Selon Michael Grange de Sportsnet, un transfert serait même inévitable pour l’extérieur de 27 ans, auteur de sa meilleure saison en carrière (19,6 points, 44,4% du parking) mais en dernière année de contrat. Brian Windhorst d’ESPN ne va pas jusque-là mais l’insider souligne également la possibilité d’un échange avant la NBA Trade Deadline de jeudi. On imagine que beaucoup d’équipes gardent un œil sur ce dossier.

Celtics

Impliqués dans le dossier John Collins, les Celtics auraient également des vues sur un autre joueur d’Atlanta, Bogdan Bogdanovic. C’est encore Kevin O’Connor qui balance l’info. On sait que Boston, plutôt en galère cette saison par rapport à ses ambitions, a besoin de playmaking et on s’attend à voir des mouvements de la part de Danny Ainge, qui possède notamment une grosse trade exception de 28 millions de dollars dans sa poche arrière. À surveiller donc. Par ailleurs, les Verts seraient également sur l’ailier du Magic Aaron Gordon, qu’on entend un peu partout dans les rumeurs.

Kelly Oubre Jr.

Les Warriors vont-ils bouger lors de cette NBA Trade Deadline 2021 ? Possible, et Kelly Oubre Jr. pourrait bien faire ses valises. Selon The Ringer, Golden State serait effectivement en train de tester le marché pour trouver un transfert impliquant Tsunami Papi. Oubre Jr. est dans la dernière année de son contrat et après un début de saison bien crade, il tourne cette saison à 15 points et 6 rebonds de moyenne. Avec son salaire de 14 millions de dollars, on se dit qu’il pourrait être utilisé comme monnaie d’échange pour un potentiel trade d’Aaron Gordon. Golden State aurait eu des discussions avec Orlando concernant ce dernier, qui pèse lui 18 millions cette année.

Andre Drummond

L’un des grands noms de cette NBA Trade Deadline 2021, c’est Andre Drummond. Selon The Ringer, les Cavaliers auraient eu des discussions avec les Mavericks pour un potentiel transfert, tandis que les Raptors resteraient intéressés par Dédé. Cleveland chercherait à obtenir au moins un second tour de Draft dans n’importe quelle transaction, et espère toujours éviter la case buyout. Cependant, selon Chris Fedor de Cleveland.com, le buyout représente le scénario le plus réaliste d’après les bruits de couloir qui animent la NBA aujourd’hui, et faudra alors compter sur les Lakers et les Nets. Pour rappel, Andre Drummond pèse aujourd’hui 28,7 millions de dollars et est dans sa dernière année de contrat.

Victor Oladipo

Encore un grand nom à surveiller. Est-ce que Victor Oladipo sera toujours à Houston dans quelques jours ? Rien n’est moins sûr. D’après ESPN, l’arrière des Rockets intéresse du monde – ce qu’on savait déjà – mais ça s’annonce compliqué pour Houston d’obtenir une belle contrepartie. L’arrière n’a toujours pas réussi à retrouver son niveau All-Star depuis son retour de blessure et puis il est aujourd’hui dans sa dernière année de contrat, lui qui va demander pas mal d’argent lors de la prochaine Free Agency. Les Rockets espèrent tout de même obtenir un premier tour de Draft. Les Knicks et les Pistons garderaient notamment un œil sur le dossier. On apprend aussi via The Ringer que le Magic et les Fusées auraient eu des discussions concernant un échange Aaron Gordon – Victor Oladipo avec potentiellement l’implication d’une troisième équipe, Orlando ne voulant pas conserver Vic.

Nets

Les Nets font évidemment partie des équipes à suivre sur le marché des transferts et surtout celui du buyout. L’une des priorités pour Brooklyn dans les jours à venir selon The Ringer, c’est le recrutement d’un défenseur extérieur. Pour cela, Spencer Dinwiddie pourrait servir de monnaie d’échange. Dinwiddie, actuellement blessé au genou, peut être agent libre cet été et possède un salaire de 11,4 millions en 2020-21.

Lakers

Avec Anthony Davis et LeBron James à l’infirmerie, les Lakers vont sans doute devoir bouger avant la NBA Trade Deadline pour essayer de compenser au mieux l’absence de leurs superstars. Selon ESPN, les champions en titre chercheraient à recruter un arrière et seraient impliqués dans des discussions. Pas de nom pour l’instant, mais ça bosse en coulisses. Et puis bien entendu, Los Angeles reste dans le coup pour Andre Drummond en cas de buyout.

Clippers

Les Clippers ont besoin d’un joueur capable d’organiser et fluidifier une attaque. Deux mecs intéressent notamment l’autre franchise de Los Angeles d’après The Ringer : Ricky Rubio et George Hill. Avec leur expérience, ces deux meneurs pourraient apporter un coup de main précieux à des Clippers un peu en galère en ce moment. Le nom de Lonzo Ball circule également tout comme celui de Kyle Lowry, mais ça s’annonce bien plus compliqué pour les obtenir.

Voilà voilà, vous savez tout sur les derniers bruits de couloir et transactions qui animent aujourd’hui la Grande Ligue à quelques jours seulement de la NBA Trade Deadline. Sur ce, on se retrouve demain matin pour un nouveau point complet. Allez, bonne journée.

Source texte : The Ringer / ESPN / Sportsnet