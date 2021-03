La matinale de TrashTalk, spécial NBA Trade Deadline : les Clippers ont Lonzo Ball dans un coin de leur tête

Pour la NBA Trade Deadline du 25 mars prochain, TrashTalk a tenu à mettre en place un gros dispositif afin d’être à la pointe de l’actu, qui s’annonce particulièrement chargée dans les jours à venir. En plus du Allez, Café spécial deadline qui vous accompagnera tous les soirs, vous aurez également une matinale pour ne rien rater concernant les dernières rumeurs. Let’s go !

Tout d’abord, grosse salve de tweets pour ceux qui auraient un peu de retard

🚨 Aaron Gordon en tête de liste pour deux équipes : Nuggets et Wolves. Minnesota veut jauger le dossier John Collins avant de basculer sur Gordon. Denver n’a pas beaucoup d’alternatives et pourrait tout simplement ne pas bouger à la deadline. Mais les 2 équipes sont sur AG. pic.twitter.com/9qeJLoeO5O — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2021

🚨 Les discussions s’intensifient autour de Ricky Rubio. Clippers et Magic en front, d’autres équipes sont dans le coup. Minnesota, qui apprécie son leadership et sa relation avec Edwards, veille aussi à son cap space : Rubio touchera 18 millions l’an prochain. Trop pour eux ? pic.twitter.com/C8OA4ikgiO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2021

🚨 3 joueurs à surveiller côté Clippers à la deadline. Patrick Beverley

Patrick Patterson

Mfiondu Kabengele Les rumeurs autour de Lonzo Ball et Ricky Rubio (sans parler de Kyle Lowry) sont réelles. Les Clippers ne laissent fuiter aucune info mais ces 3 joueurs sont discutés. pic.twitter.com/Vyqwc5ahvu — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2021

🚨 Gorgui Dieng en front pour être transféré à la deadline côté Memphis. Dossier Kyle Anderson à surveiller, lui dont la cote est max aujourd’hui. Les Grizzlies ont montré avec leur management, l’an dernier, qu’ils pouvaient dégainer à la deadline. Beaucoup de pièces / picks. pic.twitter.com/6RHhlXBo8b — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2021

🚨 En plus du dossier Myles Turner, deux autres joueurs à surveiller côté Pacers. Aaron Holiday

Doug McDermott Coup de mou pour le premier dans la rotation, moins impliqué cette saison. Saison max pour McDermott, agent libre cet été. Indiana est limite financièrement. pic.twitter.com/tnhJJuZyzo — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2021

🚨 En plus de Malik Monk, les Hornets gardent un œil sur la situation de leurs pivots. Bismack Biyombo et Cody Zeller agents libres cet été, besoin de se renforcer sur ce poste. Kupchak ne bouge généralement pas à la deadline mais généralement Charlotte n’est pas Top 7 à l’Est. pic.twitter.com/VJJOs0dAnX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2021

🚨 2 vétérans qui se rapprochent de la case buyout et seront contactés par de nombreuses équipes de Playoffs : JJ Redick et JaVale McGee. Leur franchise souhaite réaliser un trade avant la deadline, mais pas de piste actuellement. S’il y a buyout, changement de team immédiat. pic.twitter.com/QtzoTPKgIg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2021

🚨 Intérêt de + en + d’équipes autour du dossier John Collins. Les 7 victoires de suite des Hawks ont freiné quelques clients, d’autres restent persuadés qu’Atlanta est terrorisé à l’idée de le prolonger au prix fort cet été. Les rumeurs vont augmenter dans les 7 jours à venir. pic.twitter.com/AkIKEw1rZD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2021

Ça a l’air de partir sur un statu quo du côté de Chicago. En tout cas, en l’état les rapports se croisent vers un no-movement de Karnisovas. Les récents changements de lineups + l’impact de Thad Young + le retour de Markkanen poussent vers cela. Temple, Otto, Felicio, à voir. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2021

Ensuite, les dernières infos à avoir en tête

Oklahoma City Thunder

On sait que le Thunder fait partie des équipes qui seront potentiellement actives lors de la NBA Trade Deadline. Sam Presti a d’ailleurs lancé les hostilités avec son transfert de Trevor Ariza, et voici les gars qui pourraient suivre selon Adrian Wojnarowski d’ESPN : George Hill, Kenrich Williams, Mike Muscala et Justin Jackson. Ce n’est pas la première fois qu’on entend ces noms-là dans les rumeurs, mais Woj a confirmé que le Thunder recevait des appels les concernant. Pour Oklahoma City, on connaît l’objectif, à savoir récupérer du pick de Draft, car Sam Presti n’en possède pas encore assez (…).

Lonzo Ball / Los Angeles Clippers

Les Clippers cherchent un meneur de jeu, et Lonzo Ball est potentiellement sur le départ. Il n’en fallait pas plus pour qu’une rumeur concernant un éventuel transfert arrive sur Twitter. Selon Marc Stein du New York Times, la franchise de Los Angeles chercherait un moyen pour acquérir le playmaker des Pelicans via un transfert avant le 25 mars prochain. Comme l’indique l’insider, ça risque d’être tendu pour les Clippers étant donné qu’ils sont quasiment à sec niveau choix de Draft à fournir en échange, mais sait-on jamais.

Draft-pick limitations complicate any Clippers pursuit and would likely require a three-team (or more) construction … but they have six days to keep working the market in search of a difference-making trade. — Marc Stein (@TheSteinLine) March 19, 2021

John Collins

On a déjà parlé du dossier John Collins un peu plus haut, et on tente d’y voir clair dans ce dossier qui regroupe beaucoup d’enjeux. D’après Brian Windhorst d’ESPN, les Hawks seraient prêts à s’aligner sur n’importe quelle offre lors de la prochaine intersaison si John Collins n’est pas transféré d’ici au 25 mars. Pour rappel, l’intérieur d’Atlanta sera agent libre restrictif. Une vraie nouvelle sachant qu’on pensait les Hawks hésitants sur ce dossier. Reste à voir si tout cela est vrai ou si c’est une manigance des Faucons à quelques jours de la NBA Trade Deadline.

Sacramento Kings

Du côté de nos amis les Kings, le suspense reste entier à l’approche de la NBA Trade Deadline. D’après ESPN, les Kings seraient chauds pour transférer Nemanja Bjelica et Jabari Parker, qui sont tous les deux en dernière année de contrat. Par contre, concernant Harrison Barnes, la franchise de Sacramento est plutôt dans l’optique de le garder, sauf si une offre très intéressante venait à tomber.

Aaron Gordon (et Nikola Vucevic)

Aaron Gordon est l’un des noms les plus chauds du moment, et on connaît désormais la contrepartie demandée par le Magic pour un potentiel transfert. Visiblement, si l’on en croit The Denver Post, Orlando demande un jeune joueur prometteur ainsi qu’un premier tour de Draft dans la transaction. Cela fait beaucoup comme ça mais le Magic place volontairement la barre haute. Exceptionnel cette nuit contre les Nets, Gordon tourne cette saison à 15 points (41,1% du parking notamment), 7 rebonds et 4 passes, et possède un salaire de 18 millions cette année et 16 l’année prochaine (la dernière de son contrat). Concernant le dossier Nikola Vucevic, le Magic serait toujours réticent à transférer son intérieur calibre All-Star.

Chicago Bulls

Les Bulls font partie des équipes intrigantes de la NBA Trade Deadline. En course pour un retour en Playoffs, on se demande comment vont se comporter les Taureaux dans les jours à venir. D’après ESPN, Chicago veut conserver son vétéran Thaddeus Young, mais un transfert de Lauri Markkanen ne serait pas à exclure. Pour rappel, l’intérieur finlandais de 23 ans sera agent libre restrictif l’été prochain. Fait-il vraiment partie des plans de Chicago pour le futur ? Pas sûr. Cette saison, il tourne à 18 points et 6 rebonds de moyenne.

Pour plus de détails, retrouvez aussi sur TrashTalk :

Kyle Lowry ne devrait pas bouger avant la trade deadline : merci à Norman Powell d’avoir repris sa place sur le siège éjectable

Voilà voilà, vous savez tout sur les derniers bruits de couloir et transactions qui animent aujourd’hui la Grande Ligue à quelques jours seulement de la NBA Trade Deadline. Sur ce, on se retrouve demain matin pour un nouveau point complet. Allez, bonne journée.

Source texte : ESPN / New York Times / The Denver Post