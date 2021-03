Davis Bertans absent 2 semaines : nouveau contretemps dans la remontada des Wizards, bientôt il sera trop tard

Blessé au mollet lors de la victoire des Wizards face aux leaders de la NBA jeudi dernier (131-122), Davis Bertans devra passer deux semaines en observation à l’infirmerie. Une mauvaise nouvelle pour la franchise de la capitale qui espère toujours raccrocher le wagon des Playoffs alors que le temps commence à manquer.

Signé pour 80 millions sur 5 ans l’été dernier, le Letton est pour l’instant en-dessous de ses moyennes de la saison dernière. Mais à 10,8 points et 2,9 rebonds à 38,2% d’adresse du parking en 25 minutes, le manque risque quand même de se faire ressentir pour Scott Brooks. L’IRM passée par Davis Bertans ce vendredi suite à sa sortie sur blessure lors de la réception du Jazz révèle une lésion au mollet droit qui le tiendra loin des parquets pendant deux semaines selon ESPN. C’est évidemment un coup dur pour les Wizards actuellement 12è à l’Est avec un bilan de 15 victoires pour 25 défaites qui peinent à enchaîner les wins qui sont censées leur permettre de retrouver les Playoffs après deux années d’absence. Au mois de février, on pensait que la machine s’était finalement mise en marche avec une série de cinq succès consécutifs face à des gros clients tels que les Celtics, les Nuggets, les Blazers ou les Lakers en prolongation. Mais rapidement, les Sorciers sont retombés dans leurs travers avec sept défaites lors de leurs neuf derniers matchs malgré les cartons offensifs de Bradley Beal et le réveil progressif de Russell Westbrook sous ses nouvelles couleurs.

Le timing n’est pas idéal alors que les Wizards s’apprêtent à débuter ce dimanche un voyage d’affaires à New York chez les Nets d’abord puis avec une double confrontation face aux Knicks au Madison Square Garden. Le sniper letton devrait également rater des rencontres décisives contre Detroit (deux fois), Indianapolis et les Hornets avant d’espérer pouvoir retrouver ses coéquipiers pour un road-trip de la mort du 5 au 14 avril prochain. En son absence, Rui Hachimura aura encore plus de responsabilités en tant que starter indéboulonnable de l’effectif et c’est le rookie Deni Avdija qui pourrait aussi en profiter pour se monter à son avantage dans un rôle d’ailier hybride avec un fort QI pour le jeu. Pour l’instant, ce n’est pas vraiment ça pour l’Israélien qui tourne à 32,7% de la Maison Blanche mais c’est une occasion en or pour montrer que dans les bonnes conditions il est capable de réaliser quelques cartons à l’image de ce qu’il était déjà capable avec le Maccabi Tel-Aviv l’année dernière.

Avec la perte de Thomas Bryant, out pour la saison, et maintenant ce petit bobo du rouquin, les Wizards vont vite commencer à se retrouver dans une situation délicate. Entre l’envie de participer absolument aux Playoffs via le play-in tournament ou l’idée de tanker malgré la présence de deux All-Stars tels que Beal et Westbrook, on n’aimerait pas être à la place du staff de la franchise dans les prochaines semaines…

