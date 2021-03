Michael Jordan suivi jusqu’aux toilettes par un fan obstiné : on remercie Will Perdue pour l’anecdote du jour

On pensait déjà avoir eu vent de toutes les anecdotes possibles et imaginables sur son Altesse Michael Jordan, mais il n’en n’est rien. C’est son ancien coéquipier chez les Bulls de 1988 à 1995, Will Perdue, qui nous raconte ça dans le Bulls Talk Podcast. Alors installez-vous confortablement en ce samedi matin, et profitez. C’est la petite histoire croustillante du jour.

Un bon nombre d’anecdotes avaient été dévoilés dans la série Netflix « The Last Dance » mais Will Perdue nous en apporte une nouvelle qui devrait au minimum vous arracher un sourire. L’histoire se déroule dans les années 90s’, époque dorée pour la génération Jordan et les Chicago Bulls. Être sacrés six fois champions en l’espace de huit ans, on peut appeler cela une période sympathique. Forcément, cette propulsion sur le haut de la scène va aussi correspondre à une nette hausse du nombre de fans des Taureaux et du numéro 23, pour le meilleur comme pour le pire. Pour remettre un peu la scène en contexte, on était donc au milieu de ce que l’on a appelé la Jordan Mania.

Comme toutes les franchises NBA en road-trip, les Bulls prenaient régulièrement l’avion pour se rendre dans la ville de leur prochain adversaire. C’est là que débarque Will Perdue avec son anecdote au micro de NBC Sports dans le Bulls Talk Podcast. Un jour en sortant de l’avion, les joueurs des Bulls ont envie d’aller aux toilettes. Jusque-là, rien de plus logique après un long vol de plusieurs heures pour traverser le pays. On imagine alors la tête des touristes aux toilettes quand ils se trouvèrent entourés par des grands gaillards de plus de 2 mètres. Les Bulls prirent les urinoirs debout disponibles et MJ soupire en arrivant le dernier sur les lieux. Il n’y avait plus de place debout, Jojo va donc devoir prendre place dans une cabine fermée. C’est à ce moment que la situation devient totalement hors de contrôle. Un fan, qui avait reconnu Michael Jordan décide de monter un petit stratagème pour faire signer un autographe à son idole coûte que coûte. N’importe quel humain avec un minimum de bon sens aurait sagement attendu en dehors des toilettes, mais non. Le fan fit donc passer SOUS LA PORTE des toilettes un papier et un stylo en s’exprimant à haute voix de manière bien distincte :

« Hé mec, tu vas rester là un moment, tu veux bien signer ça ? »

On imagine que son vol pour aller voir Tata Nicole au fin fond de l’Arkansas n’allait pas tarder alors il lui a paru logique de presser un peu la vedette pour assurer son fan service dans les meilleurs délais. Autant dire que du côté des joueurs encore présents dans les toilettes, c’est l’incompréhension la plus totale. Imaginez deux secondes la scène et l’aplomb du gars pour faire passer un papier sous la porte. Will Perdue ne dit pas comment la situation s’est terminée, ni si Monsieur « JeFaisChierJordan » a eu son autographe sur le papier ou sur du PQ, ou s’il a plutôt reçu son empreinte digitale sur le visage. Il faut dire que Mike a habitué ses fans à se rendre très disponible pour eux. Dans une ancienne interview, il raconte ce moment où il venait de dunker sur John Stockton en plein match. Un fan en tribunes lui avait alors demandé de dunker sur quelqu’un de sa taille, ce a quoi Jojo avait répondu en postérisant le pivot du Jazz mesuré à 2,11 m, Mel Turpin. MJ s’était alors tourné vers son admirateur en disant : « C’est bon, c’est assez grand là ? ». Michael Jordan s’est expliqué sur la raison pour laquelle il répondait presque toujours aux fans :

« Ils sont ici pour voir les matchs, ils sont ici pour du divertissement, et si vous ne leur parlez pas, on dirait que vous êtes isolés d’eux. J’aime leur répondre. »

Que ce soit clair entre nous, quand votre idole vous dit qu’elle aime répondre aux fans, ça ne comporte pas TOUS les fans, hein. Et surtout pas à n’importe quel moment. En tout cas, on peut saluer l’aplomb et le courage du type même si sa façon de faire est plus que relou. On remercie aussi Tonton Willy pour l’anecdote et qu’il n’hésite pas à nous en dévoiler d’autres sur Michael Jordan si l’envie lui prend.

Source texte : NBC sports