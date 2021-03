Air Jordan 5 Retro White Stealth : il n’y a rien de comparable au style des 90’s

A l’occasion du 30è anniversaire de la Air Jordan 5, l’enseigne de Sa Majesté revient avec un nouveau modèle de la série : la Air Jordan 5 Retro White Stealth qui s’inspire des modèles que portait MJ lors de ses plus grands matchs durant les années 90. Du col à la semelle, on ne peut pas faire plus Jordan comme chaussure. La paire est disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Pour les fans d’hier et d’aujourd’hui du GOAT, il n’y a rien de tel que d’avoir une belle paire de Jordan aux pieds. Pour leur plus grand plaisir, la Air Jordan 5 revient avec un design fidèle à lui-même et des améliorations pour se sentir au top en marchant ou en donnant la leçon sur le playground du quartier. La AJ5 White Stealth peut se résumer en un mot : fraîcheur, grâce à son blanc éclatant. Elle comporte aussi plein de petits détails qui font la diff’, comme pour toute AJ5 qui se respecte, avec un col montant, un système de laçage à stoppeur et une silhouette d’avion de chasse. Elle dispose de deux unités Air : une sous le talon et une encapsulée à l’avant-pied pour l’amortissement, le tout avec deux semelles, la première en mousse et l’extérieure en caoutchouc, pour plus de confort !

La fiche :

La grande sœur : la Air Jordan 5 White Cement , pour ce même blanc scintillant.

la , pour ce même blanc scintillant. On les imagine déjà à ses pieds : Jared Dudley, qui pourra chauffer des Lakers le banc avec du style.

Jared Dudley, qui pourra chauffer des Lakers le banc avec du style. L’occasion parfaite pour les porter : pour aller à la blanchisserie, ou tout simplement pour frimer dans la rue.

pour aller à la blanchisserie, ou tout simplement pour frimer dans la rue. On aime : ça va avec tout et pour tout le monde. Jean, jogging, noir, bleu, rouge, ce que vous voulez.

ça va avec tout et pour tout le monde. Jean, jogging, noir, bleu, rouge, ce que vous voulez. On aime moins : un reproche envers une Jordan ? Tu rêves !

La Air Jordan 5 Retro White Stealth est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros. Mais en même temps, avec le confinement et le télétravail, vous savez que vous en avez au moins pour 5 ans si vous investissez dans ce modèle, facile !

