Nike PG 5 White Black : Playoffs P sur les terrains, Design P en dehors

On le sait, de nombreuses stars NBA ont leurs propres collabs’ avec Nike. Dernièrement, c’est le cinquième feat réalisé entre la marque à la virgule et Paul George, star des Los Angeles Clippers, qui a vu sortir le modèle Nike PG 5 White Black. Modèle bien entendu disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Cette paire a été conçu et réalisé pour toutes personnes recherchant un confort dans le jeu. Attention à ne pas trop l’être au risque de lâcher des shoots contre la tranche, bien entendu. La Nike PG 5 est un modèle parfait pour les joueurs mobylettes, qui misent essentiellement leur jeu sur la rapidité et l’instinct. Grâce à ses cercles présents dans la semelle, on peut très vite se rééquilibrer et changer de direction. Le premier reflexe à avoir sur une chaussure est de voir l’amorti au talon qui nous est proposé. Vous pouvez amplement compter sur cette Nike PG 5 pour remplir ce critère, et haut la main. La chaussure possède un amorti léger sur toute la longueur de la semelle. Les chocs reçus à répétition dus aux sauts sont nettement atténués pour offrir un confort maximal aux joueurs. Le système de laçage est également conçu pour apporter un maintien du pied et de la cheville plus qu’important. Si on peut éviter de se faire une entorse grâce à une attache plus serrée, on prend. Ça nous évitera des séances chez le kiné et l’ostéo. On peut également noter l’écusson au sein de la semelle avec écrit Paul George. De plus, son design épuré avec le Swoosh uniquement en petit sur le devant est agréable. Pas besoin de chaussures extravagantes et flashy pour performer sur le terrain.

LA FICHE :

La grande-sœur : les Nike PG 4 Clippers, modèle crée pour clamer son amour aux Clippers.

les Nike PG 4 Clippers, modèle crée pour clamer son amour aux Clippers. On les imagine déjà à ses pieds : si Yao Ming jouait encore, il aurait pu les enfiler afin de soigner ses bobos aux pieds d’argile.

si Yao Ming jouait encore, il aurait pu les enfiler afin de soigner ses bobos aux pieds d’argile. L’occasion parfaite pour les porter : que ce soit sur un terrain ou pour flex dehors, la paire est parfaite ! Alors autant flex avec sur les parquets.

que ce soit sur un terrain ou pour flex dehors, la paire est parfaite ! Alors autant flex avec sur les parquets. On aime : un coloris passe-partout, simple et sobre, qui nous rappelle le jeu des Clippers (non).

un coloris passe-partout, simple et sobre, qui nous rappelle le jeu des Clippers (non). On aime moins : le sablier dans la semelle. Oui PG, le temps passe et vous rapproche encore un peu plus d’un choke en Playoffs.

Les Nike PG 5 White Black sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros.

Source texte : Basket4Ballers