La matinale de TrashTalk, spécial NBA Trade Deadline : zoom sur les dernières petites rumeurs, avec Spencer Dinwiddie en guest-star

Pour la NBA Trade Deadline du 25 mars prochain, TrashTalk a tenu à mettre en place un gros dispositif afin d'être à la pointe de l'actu, qui s'annonce particulièrement chargée dans les jours à venir.

Tout d’abord, grosse salve de tweets pour ceux qui auraient un peu de retard

🚨 Un joueur dont certaines équipes surveillent le retour potentiel : Isaiah Thomas. Performant avec Team USA sur ce début d’année, apparemment plus à l’aise physiquement, il pourrait être signé au buzzer sur ce mois de mars. Lakers et Bucks ont été mentionnés autour de lui. pic.twitter.com/uO8QWMNHkQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2021

🚨 Les 3 joueurs qui ont la plus grosse cote de transfert côté Wolves : Jarrett Culver, Juancho Hernangomez et Ed Davis. Peu de places dans la rotation pour eux, Juancho a montré de bonnes choses récemment mais l’évolution des jeunes devrait lui coûter sa place. Rosas agressif. pic.twitter.com/R39F7LrIUC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2021

🚨 Côté Kings, quasi-assurance que Nemanja Bjelica sera transféré. La piste Harrison Barnes s’est refroidie avec Boston car Sacramento apprécie son apport et son contrat actuel. Richaun Holmes à surveiller. Agent libre cet été, adoré dans la team mais belle cote sur le marché. pic.twitter.com/DdNMkdaHJf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2021

🚨 Deux snipers vétérans que Boston pourrait cibler au buzzer : Terrence Ross et JJ Redick. Ross plutôt dans un transfert, Redick via la voie du buyout. Danny Ainge ne va rien précipiter, mais les discussions autour de Tristan Thompson dans un trade s’intensifient récemment. pic.twitter.com/1cM2amc9u0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2021

🚨 Si LaMarcus Aldridge est buyout, un paquet de franchises seront sur lui mais deux sortiraient du lot : le Heat… et les Suns. LMA voulait déjà jouer à Phœnix par le passé, opportunité en or s’il a la possibilité de choisir sa nouvelle équipe prochainement. Miami agressif. pic.twitter.com/2UnLv5sTah — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2021

🚨 Le seul nom à vraiment surveiller côté Warriors à la deadline : Kelly Oubre. Rien sur Wiggins, rien que Wiseman, quelques murmures autour de Kevon Looney mais sinon on reste dans la dynamique récente de Golden State : réduire les coûts. Donc peut-être transférer Oubre. pic.twitter.com/LODDzv328g — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2021

🚨 Denver pourrait mettre toute son attention sur Aaron Gordon dans cette dernière semaine de deadline. Oladipo reste une piste, Tucker est à Milwaukee, Gordon veut clairement bouger d’Orlando et le management des Nuggets pourrait réfléchir à des options : Bol, Harris, Barton. pic.twitter.com/m8GoNxGt7e — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2021

🚨 Les avis divergent dans les coulisses NBA concernant les agents libres restreints cet été. Que va demander Collins ?

Combien coûte Markkanen ?

Les Pelicans peuvent-ils lâcher Lonzo ?

Graham dans le futur des Hornets ? Message à envoyer bientôt de la part de leur franchise. pic.twitter.com/1DJFeOrjTa — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2021

🚨 Après Trevor Ariza, trois garçons pourraient bouger à la deadline côté Thunder. George Hill en priorité.

Kenrich Williams qui intrigue plusieurs équipes.

Mike Muscala.

Rien concernant Al Horford. Sam Presti Time, une semaine pour choper du nouveau pick de Draft. pic.twitter.com/dMLYU38AdH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2021

🚨 4 joueurs à surveiller côté Sixers s’il y a besoin de faire un deal, affiner la banque de Philly. Mike Scott.

Terrance Ferguson.

Vincent Poirier.

Danny Green. Le dernier en cas ultime, les trois premiers ont le plus de probabilités d’être transférés s’il y a une offre. pic.twitter.com/E473Hye2OI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2021

🚨 Surveiller de très près le dossier Marvin Bagley. Fracture récente à la main, Sacramento se demandait déjà s’il allait faire partie du futur ou non avant prolongation contractuelle. Si les Kings jouent bien en son absence (victoire à Washington, nouveau lineup), attention. pic.twitter.com/0kqUufIdt2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2021

Ensuite, les dernières infos à avoir en tête

Lonzo Ball

Le dossier Lonzo Ball sera à surveiller dans les joueurs à venir. Fait-il partie du futur des Pelicans ? Est-ce que Zo se voit rester à la Nouvelle-Orléans, lui qui sera agent libre restrictif dans quelques mois ? Pour son papa LaVar, il doit bouger mais le suspense reste entier pour l’instant. D’après le New York Post, il y aurait un intérêt mutuel entre Ball et les Knicks pour une réunion lors de la prochaine Free Agency, mais on connaît tous les médias new-yorkais hein. Pour rappel, s’il n’est pas transféré à la deadline, les Pelicans pourront s’aligner sur n’importe quelle offre cet été. Cependant, selon ESPN, NOLA ne serait pas très chaud à l’idée de dépenser plus de 18 millions par saison pour Lonzo…

Spencer Dinwiddie

Potentiellement dans sa dernière année de contrat (il possède une player option à 12,3 millions pour 2021-22) et probablement forfait pour toute la saison (il est blessé au genou), Spencer Dinwiddie intéresse du monde. Selon Ian Begley de SNY, les Pistons ainsi que le Heat feraient partie des candidats pour l’accueillir lors de la NBA Trade Deadline, avec probablement la volonté de le prolonger ensuite. Les Nets peuvent utiliser Dinwiddie pour essayer de récupérer une contrepartie, sachant qu’on voit mal Spencer et Brooklyn continuer l’aventure lors des saisons à venir.

Sacramento Kings

Les Kings font partie des équipes à suivre ces prochains jours. Pas mal de leurs joueurs sont dans les rumeurs et on se demande quelle direction va prendre la franchise de Sacramento. Parmi les dossiers chauds, Harrison Barnes et Buddy Hield. Mais selon Howard Beck de Sports Illustrated, ces deux-là ne devraient pas bouger car le proprio Vivek Ranadive n’est pas un grand fan de tanking. Sauf offre impossible à refuser, Barnes et Hield devraient toujours être dans la capitale californienne dans une semaine.

John Collins

Faisant partie des grands noms de cette NBA Trade Deadline 2021, John Collins ne devrait pas bouger ces prochains jours selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Woj pointe du doigt le contrat de l’intérieur des Hawks, qui est toujours dans son rookie deal pour un faible salaire de 4,1 millions de dollars. Difficile pour les Faucons – qui visent un retour en Playoffs cette année – de récupérer une contrepartie vraiment intéressante dans ce contexte. Pour rappel, Collins sera agent libre restrictif l’été prochain.

Kelly Olynyk

Toujours selon Woj, Kelly Olynyk ferait partie des joueurs transférables côté Miami. L’intérieur est dans la dernière année de son contrat et possède un salaire de 12,2 millions de dollars. Cette saison, Olynyk fait partie du cinq majeur du Heat aux côtés de Bam Adebayo dans la raquette, et tourne à 10,5 points, 6,1 rebonds et 2,3 passes en plus de 27 minutes, à 45,1% au tir (33,3% de loin). Qui veut ?

Los Angeles Lakers

Comme souvent, les Lakers ne sont pas très loin dans les rumeurs de transfert. Il faudra les surveiller, notamment sur le marché du buyout, eux qui visent un intérieur athlétique et capable de peser en défense. Mais selon Woj, les champions en titre pourraient aussi tenter d’alléger un peu leur masse salariale via quelques petits mouvements dans le but de faciliter les prolongations de contrat de Dennis Schroder, Alex Caruso et Talen Horton-Tucker, tous agents libres (restrictif pour THT) dans quelques mois.

Frank Ntilikina

Frank Ntilikina sera-t-il toujours à New York après le 25 mars ? On se posait déjà la question il y a quelques semaines quand Franky squattait au bout du banc. Depuis, il a retrouvé une place dans la rotation de Tom Thibodeau et était même titulaire cette nuit, mais sa situation contractuelle n’a quant à elle pas bougé. Le Frenchie sera agent libre restrictif dans quelques mois et si les Knicks ne comptent pas sur lui pour l’avenir, un transfert pourrait avoir lieu dans les jours à venir selon Ian Begley de SNY, d’autant plus que sa cote remonte un peu actuellement. Maintenant, on sait que Thibs aime bien notre Frank Ntilikina national, donc à voir.

Voilà voilà, vous savez tout sur les derniers bruits de couloir et transactions qui animent aujourd’hui la Grande Ligue à quelques jours seulement de la NBA Trade Deadline. Sur ce, on se retrouve demain matin pour un nouveau point complet. Allez, bonne journée.

Source texte : New York Post / SNY / Sports Illustrated / ESPN