NBA Trade Deadline 2022 – les dernières rumeurs : Harrison Barnes de plus en plus convoité, les Celtics décidés à garder Marcus Smart ?

Plus que deux jours. Deux jours avant la fameuse NBA Trade Deadline, qui pourrait bien provoquer plusieurs tremblements de terre aux quatre coins des States. Pour vous préparer au mieux, on fait un nouveau point sur les dernières rumeurs.

Les Knicks et Pelicans semblent agressifs sur le dossier CJ McCollum, Atlanta aussi mais moins que les deux autres.

🚨 Les Pelicans sont bien sur le dossier CJ McCollum et plusieurs packages pourraient être discutés dans les 3 prochains jours, avec des éléments parmi les suivants :

🚨 De plus en plus d’exécutifs s’attendent à voir OKC monter d’un cran à la deadline, afin de récupérer des mauvais contrats et des picks de Draft attachés à ces derniers.

Rappel : le Thunder paye moins de 50 millions de salaire au total dans son effectif cette saison. pic.twitter.com/MA7LBqAcGH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2022