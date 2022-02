Résumé NBA (scores, stats, highlights) : le Heat domine sans forcer les Wizards et verrouille son trône à l’Est

Après un dimanche bien rempli, la NBA a soufflé un coup avec « seulement » cinq matchs cette nuit. Les Raptors qui enfoncent les Hornets, les Suns sérieux à Chicago ou encore Donovan Mitchell en sauveur du Jazz : tout ça, c’est à retrouver dans le petit résumé de la nuit.

# Les résultats de la nuit

Hornets – Raptors : 101-116

Wizards – Heat : 100-121

Bulls – Suns : 124-127

Thunder – Warriors : 98-110

Jazz – Knicks : 113-104

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

🕷 Donovan Mitchell picks off the pass and THROWS DOWN the WINDMILL Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/MwpLIHG54A — NBA (@NBA) February 8, 2022

The @Raptors extended their win-streak to 6 fueled by Pascal Siakam's double-double performance! #WeTheNorth @pskills43: 24 PTS (10-16 FGM), 11 REB, 8 AST pic.twitter.com/DMx4uZecff — NBA (@NBA) February 8, 2022

DeMar DeRozan followed up his 45 point night with 38 points including 25 points in the second half 🔥@DeMar_DeRozan: 38 PTS, 5 REB, 4 AST, 2 STL pic.twitter.com/VMjPwJzLke — NBA (@NBA) February 8, 2022

38 PTS | 4 REB | 5 AST | 5 3PM@DevinBook WENT OFF for 38 points to lift the @Suns to victory! #ValleyProud pic.twitter.com/cuCkUxpRjL — NBA (@NBA) February 8, 2022

Kuminga flies in for the putback dunk! Watch Now: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/nvJnywluwQ — NBA (@NBA) February 8, 2022

CP3 showing off the handles on NBA TV 🏀 pic.twitter.com/BzgX7chBTz — NBA (@NBA) February 8, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir