Phoenix se fait respecter à Chicago : Devin Booker et DeMar DeRozan ont joué aux pyromanes, mais les Suns sont toujours les plus bouillants

Bulls-Suns, c’était le choc identifié de la nuit et on espérait un match au couteau entre deux gros contenders. DeMar DeRozan et Zach LaVine contre Chris Paul et Devin Booker, c’est parti pour le récap.

Le leader de l’Ouest (et de la NBA) qui se rend sur le terrain du second de la Conférence Est, cela nous promettait une belle affiche et un match parfait pour les nostalgiques du début des années 90. Avec douze victoires en treize matchs, les Cactus partaient quand même avec un sacré avantage, surtout que leur adversaire était loin d’arriver avec toutes ses forces. Non seulement Chicago est privé de Lonzo Ball et Alex Caruso mais l’équipe doit aussi supporter la fatigue du back-to-back après un dur combat la veille contre Philadelphie. Bouillant contre les Sixers, DeRozan attaque la rencontre avec la même facilité et il fait tourner la tête à un Jae Crowder qui tente de sauver les meubles. Si l’ancien Raptor carbure, c’est un peu le désert derrière lui et seul Zach LaVine parvient à suivre le rythme. En face, Phoenix récite son basket et prend logiquement les devants grâce à un Devin Booker en feu et un groupe concerné (31 passes décisives !). Les hommes de Monty Williams sont tout en maitrise et l’écart grimpe lentement mais sûrement, on craint même un gros blowout des familles pour ce match qui promettait tant. Chicago ne va pas baisser les bras, attendant une ouverture pour frapper. Les fans du United Center croient la voir venir lorsque DeRozan active le mode « King of the Fourth » pour permettre aux siens de revenir à -9 mais Phoenix remet un coup d’accélérateur pour calmer tout ce beau monde. Sentant l’affaire perdue, Billy Donovan finit par envoyer la réserve. Ironie de la situation, les joueurs du bout du banc ne sont pas loin de créer un upset avec un Malcolm Hill qui flambe sur la dernière minute. Insuffisant pour créer l’exploit mais on aurait pu vibrer un grand coup.

Si le score est évidemment trompe-l’œil, on a vu un vrai gap cette nuit entre les deux équipes. Chicago a surtout tenu grâce aux dingueries isolées de son duo de scoreurs (70 points cumulés pour DMDR et LaVine) alors que les Suns ont pu compter sur plusieurs garçons pour relayer Booker (38 pions). Ce dernier ne marquera d’ailleurs que deux points pendant tout le money time, laissant la paire Paul-Ayton gérer la boutique pour verrouiller une treizième victoire en quatorze matchs ! Parfait pour faire le plein de confiance avant d’enchaîner avec un back-to-back qui sent le souffre chez Joel Embiid puis se coltiner le Greek Freak dans l’Arizona. Côté Bulls, c’est pas la grande forme en ce moment et le poids des absences commence à se faire sentir. La victoire du Heat cette nuit augmente encore l’écart avec le trône à l’Est et Milwaukee a même pu reprendre la seconde place sans jouer. Attention Chicago, les Cavs et les Sixers poussent fort derrière !

Phoenix a su faire respecter la logique à Windy City. Victoire solide chez des Bulls trop dépendants du duo DeRozan-LaVine. Les Suns préservent leur belle dynamique du moment !