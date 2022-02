Brandon Ingram et Pascal Siakam élus joueurs de la semaine en NBA : sympa le lot de consolation après avoir été laissés de côté pour le All-Star Game

Comme chaque lundi, la NBA vient de dévoiler les joueurs de la semaine en se basant sur leurs contributions des sept derniers jours. Mais alors qu’on avait pris l’habitude de voir du Joel Embiid, du Nikola Jokic ou des membres des Suns, y’a du changement dans l’air aujourd’hui. Les heureux élus ? Brandon Ingram et Pascal Siakam.

Un Pelican et un Dino. Oui oui. On n’a pas vraiment l’habitude mais ce n’est pas immérité pour autant. Commençons par l’ami Brandon Ingram. Obligé de guider les Pelicans à lui seul avec l’absence de Zion Williamson, BI a réalisé un petit push pour essayer d’intégrer le roster du All-Star Game à l’Ouest, où Draymond Green va laisser sa place. Et si ça n’a pas suffi pour rejoindre le match des étoiles sachant que Dejounte Murray a finalement été choisi par Adam Silver, il a permis à ses Pelicans d’enchaîner les wins jusqu’à intégrer le Top 10 de l’Ouest et donc une place pour le play-in tournament. En trois matchs joués, Ingram a tourné à 27,3 points, 3,3 rebonds, 9,3 assists, 1,7 interception et 1,3 contre, le tout pour seulement 1,7 turnover et avec des pourcentages bien propres (47,5% au tir, 40% de loin, 84,6% aux lancers-francs). Autrement dit, BI était sur tous les fronts pour emmener la Nouvelle-Orléans vers le succès sur le parquet de Detroit, Denver et Houston. La seule défaite des Pelicans la semaine dernière, c’était face à Cleveland et Ingram n’avait pas participé à la rencontre à cause de sa blessure à la cheville. Brandon restait sur cinq absences consécutives mais on peut dire qu’il a vite retrouvé ses sensations au vu de ses belles performances pour débuter février. À lui désormais de continuer sur cette grosse dynamique afin que les Pelicans continuent à performer, avant peut-être un retour de Zion qui sait…

Aux côtés de BI, c’est donc Spicy P qui a raflé la mise à l’Est. Ce titre de joueur de la semaine symbolise en quelque sorte le retour de Pascal Siakam sur le devant de la scène cette année, après une période plus compliquée datant encore de la bulle d’Orlando. Alors que les Raptors continuent de grimper dans la hiérarchie de l’Est avec quatre victoires la semaine dernière (uniquement face à des concurrents à l’Est : Atlanta deux fois, Miami et Chicago) pour un bilan global de 28 succès et 23 défaites (synonyme de sixième place), Siakam continue lui sa montée en puissance : 24,8 points, 10,5 rebonds, 4,8 passes et 1,8 interception à 49% au tir dont 50% à 3-points et pas loin des 81% depuis la ligne des lancers-francs, pas de doute c’est très solide. Même si c’est Fred VanVleet qui va représenter les Raptors au prochain All-Star Game de Cleveland, on en connaît un autre qui évolue à un niveau All-Star en ce moment même. Non seulement les stats parlent pour lui, mais Siakam a également franchi un cap dans la playmaking cette saison (5,1 assists de moyenne, record en carrière) et sa défense tape de plus en plus dans l’œil de son coach Nick Nurse. On peut vraiment le dire, Spicy P is back !

Parmi les autres nominés, à l’Ouest y’avait du Anthony Davis, du Luka Doncic, du Lu Dort (!), du Ja Morant et du Karl-Anthony Towns. Dans l’autre conférence, Pascal Siakam a pris les devants face à Jarrett Allen, Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis (!), DeMar DeRozan et Joel Embiid. Voilà voilà, vous savez tout.

Source texte : NBA