Les Raptors plient mais ne rompent pas : Pascal Siakam en mode All-Star face aux Hawks, et la sixième place qui leur tend les bras

On ne change pas une équipe qui transpire et qui gagne. Avec un starting five une nouvelle fois responsabilisé +++, les Raptors ont enchainé cette nuit avec une cinquième victoire de suite face à des Hawks pourtant également sur une belle pente, et cette fois-ci c’est un affolant Pascal Siakam qui a mené les siens en première mi-temps avant que le All-Star Fred VanVleet prenne le relai après la pause. Tiens… ça ferait pas deux All-Stars à Toronto tout ça ?

Les Raptors étaient en back-to-back après une huge win la veille face à Chicago, mais les Hawks l’étaient aussi après avoir battu les Suns la veille. Pas question de fatigue donc, et ce match avait en sus des airs de gros défi pour chacune des deux équipes, avec comme objectif d’assoir un peu plus sa place à l’Est à un peu plus de deux mois des Playoffs. Les premiers à frapper sont ces insensés Dinos, et notamment un Pascal Siakam désireux de marquer des points avant l’annonce du dernier remplaçant à l’Est pour le All-Star Games, désolé mais voilà une phrase que l’on risque d’écrire plusieurs fois dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Les douze premières minutes du Siakou ? 19 points, oklmzer comme disent les ratpis, et des Raptors qui frisent déjà les 40 points après un quart-temps (39-28). En face Trae Young distribue les cadeaux comme on distribue les bonbons le soir d’Halloween mais la défense est aux abonnés absents et Spicy P est trop facile, alors on profite de la sortie rapide des titulaires de Toronto pour recoller, chouette we have a game.

A la mi-temps le MIP 2019 affiche déjà 25 unités au compteur et confirme sa grosse forme du moment, et après la pause c’est son camarade nouvellement étoilé qui va prendre le relai pour redonner quelques hectolitres d’avance aux Dinos, oui, des hectolitres. Hectolitres de sueur également déversés par un Gary Trent Jr. qui ne lâche pas Trae Young d’une semelle, et au jeu des équipes en forme les Raptors mènent la danse à l’entame du dernier quart mais vont se prendre une volée de plomb par Kevin Huerter et John Collins, un petit 12-0 des familles qui fait passer le score de 115-100 Raptors à 115-112, série folle qui en annonce une autre de… 10-2 mais en faveur de Toronto cette fois-ci. Gary Trent Jr. ne marquera pas 30 points cette fois-ci mais balance l’un des daggers du match, le gamin de la bande Scottie Barnes ferme la boutique et valide l’effort collectif, un de plus, et les Raptors s’imposent donc 125-114 et poursuivent sur leur lancée du moment, quasiment imbattables depuis le début de l’année civile, celle-là fallait là sortir sans trembler du menton en novembre.

Un Trae Young solide mais moins transcendant qu’à son habitude se sera donc heurté cette nuit au gros cœur des Dinos. Pas le premier ni le dernier à qui ça arrive, et ce soir c’est donc Pascal Siakam qui a montré qu’il pouvait encore lâcher d’énormes dingueries. Le prochain match pour les hommes de Nick Nurse ? Dans deux jours face aux Hornets, pour faire monter la série à six de suite et se mettre bien au chaud avant le All-Star Break.