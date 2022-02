Les Nets sont ouverts à discuter d’un transfert James Harden vs Ben Simmons : c’est la bombe du jour, préparez-vous à une trade deadline de malade !

Alors que la trade deadline 2022 semblait s’approcher dans un calme rompichant, la soirée de ce vendredi a soudainement fait exploser le compteur de hype en NBA. En effet, après un premier trade majeur entre Blazers et Clippers, ce sont les Nets et Sixers qui ont augmenté la température d’un sacré cran : selon Shams Charania de The Athletic, les Nets seraient ouverts à la discussion autour d’un transfert de James Harden à Philadelphie.

Shams bomb !

Vous connaissez vos classiques, et vous savez quoi faire dans ces cas-là. On prend son casque, on l’enfonce sur la tête, on sprinte jusqu’au bunker et on analyse la situation. Depuis plusieurs semaines, le mécontentement de Ben Simmons chez les Sixers avait alimenté les rumeurs de transferts, Daryl Morey le patron de Philadelphie y allant de ses petites déclarations publiques à droite à gauche pour faire monter la sauce. Un deal disponible à Sacramento ? Pourquoi pas. Une piste à suivre à Atlanta ? Beh voyons. Et que penser d’un statu quo ? Chaque jour ou presque, les Sixers étaient dans les rumeurs de transferts avec une interrogation centrale dans la planète basket : est-ce que Ben Simmons, bijou de cette trade deadline 2022, sera transféré d’ici le 10 février ? Jusqu’à la fin de cette semaine en cours, la température était particulièrement basse, et pour une raison simple. Morey, en fort négociateur qu’il est, en était presque arrivé à dégoûter les dirigeants des autres franchises NBA de par ses demandes extravagantes. Des joueurs de talents dont un du Top 30 actuel, de multiples tours de Draft, les daronnes et cousines des joueurs, la CB du proprio, bref un package bien trop important et chamboulant en milieu de saison pour être sérieusement envisagé. Par conséquent, le consensus dans les coulisses de la Ligue était le suivant : Simmons restera aux Sixers le 11 février 2022, et on se retrouvera à l’été prochain pour rediscuter de cette saga avec de plus amples options.

Sont alors entrés les Nets dans la danse.

Côté Brooklyn, des ambitions ultra-élevées, l’envie de rattraper les Playoffs 2021 avec un titre en 2022, et l’assurance qu’avec le Big Three en place tout ira bien. Problème, le Big Three composé par Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving n’a pas du tout été en place, s’élevant plus au rang de trio fantasme qu’à celui de trio fantastique. Et du coup ? Les résultats des Nets ont été impacté de plein fouet, notamment récemment par la blessure de KD. Avant, c’était Kyrie qui ne voulait pas se faire vacciner, et Brooklyn qui refusait de le réintégrer dans le groupe. Puis il y a eu le Covid et les nombreuses absences. Puis il y a eu des coups de mou pour Harden, dans une de ses moins bonnes saisons individuelles en carrière malgré une nouvelle invitation logique au All-Star Game. Mélangez le tout, enlevez Durant blessé au genou au moment où le groupe peut prendre dynamique, et vous avez la pire soupe imaginable : 6 défaites consécutives, un roadtrip absolument affreux sur ce début de mois de février, et des questions qui se multiplient chez les Nets. Que se passe-t-il ? Et que faut-il changer ? Ou même, déjà, faut-il changer quelque chose ? Glissant de la 1ère à la 6ème place de la Conférence Est, Brooklyn a perdu tout son momentum et sa magie, laissant les mauvais résultats du terrain alimenter directement les rumeurs de transferts. Et par conséquent, il n’a pas fallu attendre longtemps pour qu’une bombe tombe ce vendredi soir. Le fait que selon Shams Charania, les Nets seraient prêts à discuter avec les Sixers dans le cadre d’un transfert de James Harden aux Sixers.

Sources: The Philadelphia 76ers are expected to pursue Brooklyn’s James Harden ahead of NBA trade deadline Thursday – and the Nets are now open to discussing a deal. Details on @TheAthletic: https://t.co/asdsGS0Sht — Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2022

Plusieurs éléments importants à avoir en tête.

Premièrement, l’évidence côté Sixers. Le marché est, par définition, bien sec autour de Ben Simmons. Personne ne semble s’approcher réellement du dossier avec des offres alléchantes, Philadelphie se pose des questions, et Daryl Morey souhaite retrouver sa superstar de l’époque Rockets pour l’associer avec un Joel Embiid taille MVP cette saison. Cette perspective excitante pousse le management de Pennsylvanie à devoir se poser la question suivante : veut-on vraiment laisser passer une saison immense d’Embiid dans son prime, en attendant que Ben Simmons pourrisse dans les alentours de la franchise, sans jouer ? Et ne devrait-on pas profiter de la méforme actuelle des Nets pour mettre la pression sur le dossier, en leur offrant les services du meneur en échange d’un barbu qui n’a pas l’air de montrer une immense motivation quant à l’idée de rester à Brooklyn sur le long-terme ? Car oui, pour rappel, les Nets ont bien proposé à James Harden de prolonger l’été dernier dans sa franchise, et ce dernier a refusé. Question de négociation, certes, mais de doutes aussi aujourd’hui. Car le management de Brooklyn ne sait pas s’il est souhaitable de prolonger un Harden moins percutant qu’avant sur un contrat max, sachant que ce dernier n’a pas du tout montré qu’il roulait sur l’Est avec Kyrie et KD. Il est donc logique, pour les Sixers, de tenter le tout pour le tout. La perche est si évidemment tendue que ce serait bête de ne pas la prendre : Brooklyn est blessé, il faut appuyer là où cela fait mal.

Ceci étant dit, une ouverture à une discussion de transfert ne signifie pas une volonté de transférer un joueur. Cette nuance est importante à avoir en tête, car on oublie l’état d’esprit dans lequel ces Nets sont aujourd’hui. Dans le doute, assurément. En galère et faisant face à des incertitudes, également. Joe Harris est pas sûr de revenir de sitôt, des vétérans se plaignent, Steve Nash est pointé du doigt et Kevin Durant semble être le sauveur qui réglera tout à base de pull-up jumpers à mi-distance. Ceci étant dit, les joueurs des Nets, le staff et le management sont encore alignés sur un point : lorsque le Big Three est réuni sur le parquet, Brooklyn est ultra-favori pour remporter le titre. C’est une réalité qui, malheureusement, n’a pas été suffisamment vérifiée mais le sample proposé a été exceptionnel. En 16 matchs, 13 victoires, des mixtapes en attaque et suffisamment d’intelligence en défense pour anéantir l’opposition. Hélas, le chiffre fait mal : 16 matchs seulement… en un an. Des blessures, des vaccins, des absences, ces Nets de KD – Kyrie – The Beard ont été davantage un concept que du concret, et c’est en cela que le doute tapisse le décore actuellement. Mais comme dit plus haut, la certitude d’avoir une équipe injouable lorsqu’elle est au complet pourrait et devrait limiter les actions du management de Brooklyn dans les prochains jours. Comment Sean Marks pourrait-il craquer, alors que Kevin Durant a été le premier à valider l’arrivée de Harden il y a à peine douze mois ? Peut-être sous demande de KD… ce qui n’a pas encore été confirmé, où que ce soit.

La situation globale est donc la suivante.

Les Sixers, conscients que le marché est silencieux autour de Ben Simmons, poussent à fond pour que des équipes se manifestent à 6 jours de la trade deadline. Les Nets, cible facile actuellement, sont pointés du doigt. Et de par la nature contractuelle des choses aujourd’hui ainsi que sa production globale, James Harden est ciblé comme une potentielle pièce de transfert en échange de Simmons. L’idée ici n’est pas de dire qu’il n’y aura pas de transfert : c’est la merde à Brooklyn, les Sixers ne veulent plus de Ben Simmons, donc tout est possible. Mais il convient de se demander avant tout, avec tous ces éléments en tête, à qui profite cette information. Qui bénéficiera le plus d’une telle annonce dans un tel timing, et qui sera le premier à garder ses pieds sur le frein. Aujourd’hui, il semble difficile d’imaginer les Nets casser leur Big Three en pleine saison, saison de quête de titre. Mais d’ici quelques jours ? Si Harden confirme qu’il ne se sent pas bien à Brooklyn, que Kevin Durant donne son aval, et que le management des Nets a le sentiment qu’il vaut mieux repartir avec un Ben Simmons plutôt que peanuts cet été… attention. Cela demande beaucoup d’éléments, tout comme les joueurs qui devront être inclus dans le deal (Matisse Thybulle, Tyrese Maxey, Seth Curry ?), mais la NBA nous a prouvé que rien n’était impossible, et Daryl Morey tout particulièrement.

Aurons-nous droit à un transfert all-time cette semaine, entre les Nets et les Sixers autour de Ben Simmons et James Harden ? Les prochains jours vont être bouillants, et la trade deadline sera absolument immanquable ce jeudi 10 février. Sortez votre popcorn et accrochez vos ceintures, ça va chauffer à Brooklyn et Philly dans les heures à venir !

Source : Shams Charania – The Athletic