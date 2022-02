Les rosters du Rising Stars dévoilés : par ici pour voir Cade Cunningham et Evan Mobley s’envoyer des alley-oops

C’était (absolument pas) l’évènement le plus attendu de la nuit puisque la communauté NBA avait clairement passé la journée (pas du tout) à échanger sur le sujet. Dans l’excitation la plus totale donc (toujours pas), la NBA a dévoilé cette nuit les rosters du prochain Rising Stars qui opposera 24 joueurs de première et deuxième année ainsi que, nouveauté 2022, quatre gamins de la Team Ignite en G League.

Pour commencer, sachez que les rosters de ce match tant attendu du vendredi 18 février ont donc été formés via une Draft gérée par les quatre coachs des quatre équipes qui vont en découdre. Rick Barry, Gary Payton, Isiah Thomas et James Worthy se sont ainsi amusés à jouer aux gentils GM et à ce petit jeu là c’est Anthony Edwards qui s’est offert un deuxième first pick en deux ans, alors qu’Evan Mobley, LaMelo Ball et Cole Anthony complètent le plateau des premiers choix. Cade Cunningham est pour sa part redescendu en seed 7 et Jalen Green au rang 12, alors que Tyrese Maxey est clairement le moins respecté de la bande avec son pick 21 et que chez les bambins de la Team Ignite, choisis en dernier, c’est le fameux MarJon Beauchamp qui joue le rôle du petit gros à lunettes choisi en dernier. Est-ce qu’on a vraiment failli partir sur une analyse de la Draft du Rising Stars à 2h13 du matin ? On vous laisse seuls juges mais sachez en tout cas que ces quatre équipes s’écharperont tout au long d’un tournoi, là aussi novateur, qui proposera deux demi-finales et une finale sur le mode Elam Ending qui a fait ses preuves depuis deux ans dans le match des grands, le tout agrémenté d’un petit concours de tirs mais tout ça on vous l’explique en long, en large et en travers juste ici.

Pour les puristes sachez en tout cas que vous pourrez apprécier les offrandes de LaMelo Ball pour Scottie Barnes, celles de Cade Cunningham pour Evan Mobley, les folies du duo Anthony Edwards / Tyrese Haliburton ou encore celles du trio d’artistes Josh Giddey / Jalen Green / Jalen Suggs, alors que Fanbo Zeng et Michael Foster Jr. (Ignite) défieront Desmond Bane, Tyrese Haliburton, Chris Duarte, Scottie Barnes, Evan Mobley et Josh Guddey sur le concours de tirs. Une bonne petite sauterie entre amis et probablement sans aucun sérieux au programme, mais disons que ça passe parce que ça fait maintenant quelques années qu’on a tiré un trait sur un quelconque espoir de ce côté-là.

Le traditionnel Rising Stars fait peau neuve cette saison et le plateau présent a tout pour nous offrir un apéro magnifique lors du All-Star Weekend. Pas le(s) match(s) le(s) plus disputé(s) de l’année mais quelques bonnes barres et quelques gros highlights en perspective, c’est tout ce qu’on veut, c’est tout ce qu’on aime pour nous réchauffer en février.