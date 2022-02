Nikola Vucevic a remporté le duel inattendu de la nuit : 36 points et 17 rebonds à 17/21, Caris LeVert et son… 42/5/8 n’ont rien pu faire

On ne va pas se mentir, on était tranquillement en train de prendre l’apéro devant Hawks – Raptors et Cavs – Hornets quand on est allé checker une première fois les stats de ce Bulls – Pacers qui ne nous excitait guère. Voici donc le moment où l’on a découvert que Caris LeVert venait de planter 22 points dans le premier quart-temps, parce qu’il se passe toujours quelque chose en NBA, surtout quand on s’y attend le moins.

Les stats maison de ce Nikocaris game c’est juste ici

Du coup, forcément, on a sorti l’écran de secours pour pouvoir se caler tranquillement devant quatre matchs et demi, et bien nous en a pris car ce derby du centre Nord-Est fut en tous points alléchant. Pas le match de l’année hein, mais on n’aura jamais réussi à s’en détacher et c’est en soit une sacrée preuve de qualité pour un match de basket. Ce qu’on peut vous dire ? C’est que Caris a continué son festoche avec six points de plus avant la pause après avoir soufflé quelques minutes, puis quatorze de plus en deuxième mi-temps. Au final CLV lâche une feuille à 42 points, 5 rebonds et 8 passes, à 19/26 au tir, et se place donc idéalement en vue du All-Star Game de la trade deadline du 10 février prochain. Timing idéal pour celui qui ne joue jamais aussi bien qu’à quelques jours de la fin d’une période de transfert ou alors entre le 5 et le 15 avril quand plus grand chose ne compte, on taquine parce qu’on l’aime bien le pirate mais on n’est quand même pas loin de la vérité. Une soirée faste pour le futur déménagé donc, les jeunes Duane Washington Jr. et surtout Terry Taylor qui continuent à prendre ce qu’il y a à prendre au cœur de cette saison bizarre dans l’Indiana, mais en face les Bulls avaient ciblé les Pacers comme une proie prenable et s’en sont également donné à cœur joie en attaque.

En premier lieu ? Ce diable de Nikola Vucevic, déjà auteur de 30 points accompagnés de 18 rebonds et 4 passes la veille à Toronto et encore plus à l’aise cette nuit avec 36 points à 17/21 au tir, 17 rebonds et 4 passes, rappelant par la même occasion que lui aussi aurait sans doute mérité sa place au non rien laissez. Une boucherie sans nom sur la raquette de pauvres Pacers déplumés, un Zach LaVine absent mais un DeMar Derozan qui retrouve son adresse après un début de match passé à envoyer des pastèques et, une fois de plus, un Ayo Dosunmu qui sort du nid cette fois-ci pour claquer un énorme tomar dans le trafic en plein money time.

DOSUNMU CE GRAND MALADEpic.twitter.com/cPBT3mQlkY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2022

Une victoire étriquée pour les Bulls mais qui ne les a sans doute pas fait autant transpirer qu’on voudrait le croire, et surtout… la première place récupérée à l’Est, dans une lutte qui s’annonce incroyablement intense jusqu’au 10 avril. Une première place à l’Est, deux All-Stars en puissance, un pivot qui en a probablement le niveau, un rookie qui pourrait l’avoir un jour et les trois meilleurs défenseurs de l’équipe encore sur le flanc ? Les Bulls peuvent voir venir, merci pour eux.