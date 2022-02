Jarrett Allen fait un carnage et Kevin Love ne tremble pas : victoire aux forceps des Cavs à Charlotte, celle-là elle pourrait compter en avril

Ce n’était pas forcément ce qui était prévu quelques mois en arrière mais ce Hoenets – Cavs était bel et bien un choc de la Conférence Est, avec des répercussions à venir en haut du classement mais aussi dans l’optique du prochain All-Star Gale, puisque pas moins de trois joueurs avaient un petit message à faire passer cette nuit aux instances de la Ligue. Et comme la vie est bien faite, car comme prévu on a donc passé un très, très bon moment en compagnie de ces messieurs.

Pour rien au monde je ne rate un Cavs – Hornets. Pour ce genre de phrase c’est vers un centre de dépistage Ricard que vous auriez pu être envoyé il y a un an, mais aujourd’hui ce constat est bien réel : les hommes de J.B. Bickerstaff et ceux de James Borrego nous offrent chque soir un beau spectacle et méritent tout ce qui leur arrivent. De la jeunesse qui explose, quelques vieux qui proposent et nous on dispose, tranquillement installé dans notre canapé à kiffer la belle surprise. Cette nuit ? Les jeunes loups de l’Ohio et de Caroline du Nord s’en sont donnés à cœur joie, nous offrant une rencontre engagée, pleine de perfs folles et, cerise sur le gatal, ornée d’un suspense bien gras. Le premier à se mettre en évidence porte une afro incroyable, se nomme Jarrett Allen et culmine déjà à 13 points, 9 rebonds et un pétard sur la défense des Frelons après dix minutes de jeu mais les Hornets, justement, sont plus en place collectivement et prennent le large après un quart-temps (+9). Le deuxième quart ? Une drôlerie signée Coach Jean-Baptiste, puisque ce sont ces messieurs Kevin Love, Isaac Okoro mais surtout les astucieusement nommés Brandon Goodwin et Dean Wade qui vont contribuer le plus à refaire l’écart, les Cavs prenant six pions d’avance à la pause pipi.

Six points d’avance puis onze après trois quart-temps et même seize à dix minutes de la fin, on se dit alors que les visiteurs ont fait le plus dur, d’autant plus que le duo LaMelo Ball / Miles Bridges n’est pas dans un grand soir, d’autant plus que le revenant Gordon Hayward a claqué un gros début de match mais s’est éteint ensuite. Côté highlights ? Miles Bridges emmène Evan Mobley à l’école, Jarrett Allen offre un énième ravalement de façade à Mason Plumlee et au score… oh, les Hornets recollent, doucement mais sûrement, notamment grâce aux épines de Terry Rozier et à la tonsure folle de Kelly Oubre Jr., encore auteur de 21 points en sortie de banc. Les Cavs mènent encore de six unités à deux minutes du dernier buzzer mais P.J. Washington enquille deux threes de suite et Kelly Oubre Jr. l’imite pour donner trois points d’avance aux Hornets, braquo incoming, notamment après un premier call ubuesque des refs sur un tir de Terry Rozier, mais quelques minutes plus tard Isaac Okoro catch littéralement Miles Bridges au rebond et rien n’est sifflé, un partout la balle au centre, et à quelques dixièmes de la fin c’est finalement… Kevin Love qui va chercher une faute d’ancien et par la même occasion deux lancers à rentrer pour l’emporter. 101-100 Hornets, 1,2 seconde à jouer et Keke Love au point de penalty sans gardien pour le gêner ? 2/2, évidemment, et victoire aux forceps des Cavs, après avoir bien cru que le monde était contre eux et pas seulement Joakim Noah.

Jarrett Allen termine sa charcuterie avec 29 points et 22 rebonds et prouve s’il le fallait encore qu’il brigue bel et bien une place au All-Star Game de… Cleveland, aux côté de son bestie Darius Garland encore absent cette nuit, Kevin Love rajoute 25 pions à 6/14 du parking et donc les deux lancers de la gagne, et les Cavs remontent à la troisième place de l’Est (en cas de défaite des Sixers face aux Mavs) ou à la quatrième (si les Sixers gagnent on a compris), confirmant que cette saison était bien celle de tous les possibles dans l’Ohio. Bref, on s’est fait l’intégralité d’un match entre les Cavs et les Hornets, et on ne regrette pas du tout.