LaMelo Ball et Dejounte Murray iront au All-Star Game 2022 : Adam Silver a tranché pour les remplaçants de Draymond et KD !

Alors que les remplaçants pour le All-Star Game NBA 2022 ont été annoncés la semaine dernière, on attendait de voir quels joueurs allaient être repêchés par le commissionnaire Adam Silver pour prendre la place de Kevin Durant et Draymond Green, forfaits pour le match des étoiles. On est désormais fixés car la NBA vient d’annoncer les remplaçants : il s’agit de LaMelo Ball et Dejounte Murray !

Les Hornets auront bien un joueur au All-Star Game. Et ce n’est pas la mauvaise dynamique actuelle des Frelons (quatre défaites de suite) qui a fait changer d’avis tonton Adam. Si Miles Bridges possédait quelques arguments intéressants pour aller représenter la franchise de Michael Jordan du côté de Cleveland dans deux semaines, c’est bien LaMelo Ball qui va repartir avec la petite étoile sur le CV : 19,6 points de moyenne, 7,1 rebonds, 7,5 caviars et 1,5 interception, niveau stats c’est plutôt lourd mais on imagine que le style de jeu du bonhomme ainsi que la hype qui l’entoure depuis son arrivée en NBA ont également bien joué en sa faveur. Car si les Hornets sont devenus une équipe League Pass la saison dernière et qu’ils possèdent un bilan positif (28 victoires – 26 défaites) malgré la mauvaise série du moment, c’est notamment parce que LaMelo est venu amener son talent, sa bonne humeur, son énergie et bien sûr son génie à Charlotte. Autant de qualités qui sont parfaitement adaptées à la grande fête qu’est le All-Star Game. On imagine que LaVar doit être particulièrement fier après cette nouvelle, car c’est la première fois que l’un de ses fistons va goûter au match des étoiles. Par contre, même si on est content pour LaMelo, impossible de ne pas avoir une pensée pour un mec comme Jarrett Allen. Ok c’est moins spectaculaire, ok c’est moins bling bling, mais faudrait quand même pas oublier que le pivot à la coupe afro est l’une des principales raisons de l’improbable succès des Cavaliers cette année, eux qui sont à la surprise générale dans le Top 4 de l’Est. Peut-être l’année prochaine…

⭐️ LaMelo Ball a donc été nommé All-Star remplaçant par Adam Silver !! Le crack des Hornets représentera Charlotte, point d’exclamation sur une magnifique saison sophomore : près de 20 points, 7 rebonds et 7 passes de moyenne dans une équipe qui vise les Playoffs ! MÉRITÉ ! 👏 pic.twitter.com/Xqej8MNsoQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2022

Dans la Conférence Ouest, il fallait remplacer la polyvalence de Draymond Green alors Adam Silver a opté pour la polyvalence de Dejounte Murray. Si les Spurs sont – comme attendu – dans les profondeurs de l’Ouest (12e à l’heure de ces lignes), Dejounte réalise clairement la meilleure campagne de sa carrière et aide quand même San Antonio à rafler quelques wins par-ci par là. Murray cette année, c’est 19,6 points, 8,4 rebonds, 9,2 assists par soir, avec en plus 2,1 steals histoire d’être tout à fait complet. Vous en connaissez beaucoup vous des mecs capables d’enchaîner les triple-doubles (deuxième en NBA avec 10 matchs en trois dimensions cette année) tout en continuant de bien contribuer en défense ? En tout cas, Dejounte Murray fait partie de ceux-là. Un vrai patron. Comme pour LaMelo, c’est une première sélection All-Star pour le meneur de 25 ans, ainsi que le premier All-Star en provenance de San Antonio depuis un certain LaMarcus Aldridge en 2019. Et là aussi, quelques autres gars auraient pu prendre la place de Draymond sans que ça soit un scandale : Brandon Ingram par exemple, tout juste élu joueur de la semaine à l’Ouest et auteur d’une campagne calibre All-Star chez les Pelicans alors que Zion Williamson est toujours absent. On pense également à la pépite des Wolves Anthony Edwards, qui doit être ravi de voir LaMelo Ball – copain de sa classe de draft – devenir All-Star avant lui. On attend sa déclaration dès demain dans laquelle il dira que le All-Star Game ne l’intéresse pas et qu’il préfère se concentrer sur le titre de MVP…

LaMelo Ball et Dejounte Murray sélectionnés, bravo à eux. Même si on peut toujours discuter concernant l’absence de l’un ou de l’autre, c’est mérité et ils ne feront clairement pas tache dans le paysage des All-Stars le 20 février prochain à Cleveland. Enfin, dernière petite info tout juste communiquée par la NBA, c’est Jayson Tatum qui débutera le match des étoiles à la place de KD.

⭐️ Dejounte Murray a donc été nommé All-Star remplaçant par Adam Silver !! Incroyable saison du meneur des Spurs qui s’affirme en patron à San Antonio dans tous les aspects du jeu : 20 points, 8 rebonds, 9 passes et 2 interceptions de moyenne. Énorme Dejounte. MÉRITÉ ! 👏 pic.twitter.com/gzlPaq012t — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2022

Boston Celtics forward Jayson Tatum will replace injured Brooklyn Nets forward Kevin Durant as a starter in the All-Star Game. Tatum was named as an All-Star reserve last week. https://t.co/0pnPs0zegU — NBA Communications (@NBAPR) February 7, 2022

Source texte : @NBA